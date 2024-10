Conoce a las modelos que posaron desnudas y se arrepintieron

En los últimos días, se ha viralizado un extracto de una entrevista a Joana Prado en la que dice arrepentirse de haber posado desnuda para "Playboy" . En ese momento, apareció en la portada de la revista tres veces, batiendo récords de ventas.

"¿Si me arrepentí? Sí, me arrepentí. Porque el arrepentimiento es metanoia, ¿no? En griego, ¿qué significa? Cambio de pensamiento. En hebreo, es cambio de dirección. Es parte de mi historia. Pero leo el significado se digo arrepentimiento, y cuando veo que es un cambio de rumbo, digo sí, no lo volvería a hacer", dijo Joana en entrevista con "La Noche".

Sin embargo, otras modelos sienten el mismo pesar. Karina Bacchi es una de ellas. Posó en la edición navideña de diciembre de 2006. Hoy, tras convertirse en evangélica, la actriz dice estar "asqueada" por el trabajo.

“El mal funcionó de alguna manera ahí, miren qué despistado, qué ridículo muchachos, ¡estoy asqueado, asqueado, asqueado! Más aún que el mío (ensayo) fue un especial de Navidad, el nacimiento de Jesús. ¡Qué absurdo! Con un poco Gorro de Mamá Claus, qué cosa más demoníaca, gente, ¡estoy asqueada, enojada en este momento!", dijo Karina en su canal de YouTube, en junio de 2022.

Natallia Rodrigues, que se hizo famosa como la villana Carla en "Malhação", ya no quiere estar ligada a la imagen de mujer sexy que marcó su carrera. Más de diez años después del rodaje del desnudo, la actriz asegura que no lo volvería a hacer.

"Aunque estoy muy agradecida por la oportunidad, ya que cambió mi vida económica, mi comprensión e implicación con el movimiento feminista me hace priorizar la bandera de la no cosificación del cuerpo femenino", afirmó Natallia, hoy de 43 años, en una entrevista concedida al sitio web "Heloisa Tolipan", en febrero.

A la presentadora Cléo Brandão tampoco le gusta recordar su momento de conejita. Hace 25 años posó para "Playboy" con una sesión fotográfica realizada en África y elogiada hasta el día de hoy por los coleccionistas de la revista. En ese momento, tuvo éxito presentando programas deportivos en Band. Hoy en día, Cleo se niega a hablar de su sesión de desnudos.

Otra modelo vinculada se hace eco a los lamentos. A principios de la década de 1990, Kátia Maranhão aceptó posar desnuda, sorprendiendo a muchos de la época, después de convertirse en un símbolo sexual cuando presentaba un informativo en SBT. El éxito fue tal que acabó yendo a Globo a presentar "Casseta & Planeta Urgente", siendo luego reemplazada por María Paula.

Lamentando la sesión de fotos desnuda, Kátia acabó con las copias que tenía, quemándolas todas. En 2017, cuando era empleada de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Michel Temer, la presentadora habló en una entrevista con EXTRA sobre las interrupciones que "Playboy" trajo a su vida profesional:

"Cuando digo 'me arrepiento' es por mí, por lo que pasé, por los trabajos que perdí, por el acoso que sufrí... Posar desnuda representó un giro que no fue beneficioso para mí. Soy muy tranquila, no me gustan las aglomeraciones, no presto atención a lo que dice la gente, pero siempre que alguien quiso ofenderme fue a través de "Playboy".

Por motivos religiosos, Mara Maravilha, si pudiera, volvería atrás y nunca habría aceptado posar desnuda. Fueron tantas las invitaciones, con honorarios aún mayores, que la presentadora acabó cediendo a los avances de la revista. En la portada de “Playboy”, de 1990, una de las más codiciadas por los coleccionistas, se anunciaba como el “desnudo más deseado de la televisión”.

