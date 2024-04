El 14 de noviembre del 2018 es una fecha que Akihiko Kondo, un empleado de una escuela de Tokio , nunca olvidará en su vida, ya que fue el día de su boda con un personaje virtual, Hatsune Miku.

Kondo apareció en los medios de comunicación de todo el mundo por casarse con Miku, un holograma generado por una computadora. Ese inconveniente no molestó a Kondo, quien gastó más de dos millones de yenes (unos 14.000 euros) en una elegante ceremonia para él y su amada.

Su relación no fue aceptada por todos, ya que si bien varios de sus amigos y familiares asistieron a su boda, sus padres no lo hicieron.





Akihiko Kondo (aficionado al anime y el manga) contó que su matrimonio con Miku le había permitido salir de una profunda depresión. Kondo había sido diagnosticado con un trastorno de adaptación tras sufrir acoso en el trabajo. “Estaba metido en mi habitación las 24 horas del día y veía vídeos de Miaus todo el tiempo. Su voz fue lo que me permitió volver al trabajo y recuperar mi vida social”, dijo a The New York Times.

El matrimonio no tiene validez legal, pero Kondo ha entrado en la historia como el primer hombre que se casa en público con un holograma.

La reacción de sus familiares, amigos y compañeros fue diversa: los más jóvenes lo entendían, pero los mayores no. Su madre, de hecho, no asistió a la boda.





Kondo asegura que después de su boda, nunca se interesó en otra mujer, ni intentó tener una relación que pudiera considerarse normal. (Foto: Instagram /@akihikokondosk).

¿Quién es Hatsune Miku?

Miku no es una persona de carne y hueso, sino un exitoso software de voz femenina, o vocaloide, que se ha convertido en una celebridad como cantante. Su popularidad es tal que incluso ha compartido el escenario con artistas de la talla de Lady Gaga y Pharrell Williams.

Luce como una alegre chica de 16 años, con cabello azul, ojos grandes y una energía prodigiosa para mantener alegres a cientos de espectadores en todos sus conciertos.

La pasión que despierta es tal que incluso hay quien se ha enamorado de ella. Sobre todo en Japón, donde cada vez crece más la cultura ‘otaku’.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO