Conoce al juez que se hizo famoso por sus tiernas sentencias

“Hace mucho tiempo mi abuela suplicó al juez para que no mandara a mi padre a prisión mientras él pedía disculpas. El juez me pidió que me acercara, como lo hago ahora con otros niños, y me dijo que enviaba a mi papá con nosotros porque consideraba que era un buen hombre que tuvo una mala noche. También me dijo que para él era más importante que mi papá siguiera trabajando para mantenernos. Este juez tuvo un profundo impacto en nuestras vidas”, admite Frank Caprio, el magistrado que parece más un 'youtuber' por el éxito que ha encontrado en la red social donde los videos de sus particulares sentencias se han vuelto virales. En ese entonces era un niño y su padre había sido arrestado mientras jugaba a las cartas con unos amigos, por una pelea.

Este hombre de 80 años se desempeña como juez municipal de Providence, Rhode Island, desde 1985. Y aunque sus casos no sean particularmente relevantes –muchas infracciones de tránsito y otras faltas menores–, su humanidad, entre tanto desdén e indiferencia gubernamental, destaca.

En medio del juicio de un hombre que estacionó mal su carro, por ejemplo, Caprio llamó a Jacob, el hijo del acusado. “Anda, ven aquí y ayúdame porque tengo problemas con este caso”, le dijo. El niño de tan solo 5 años se acercó y se sentó con él en el estrado. “Tengo tres opciones: multarlo con 90 dólares, con 30 o con nada. ¿Qué piensas que debo hacer?”, le preguntó el bondadoso funcionario al pequeño. Jacob le respondió que la multa por estacionar mal el carro debe ser de 30 dólares. “Pues voy a llegar a un pacto con tu padre. Si te lleva a tomar algo le perdono la multa, pero vas a tener que pedir muchas cosas”, fue la sentencia final de Caprio.

Como este caso hay muchos, algunos no tan tiernos y más desgarradores. Estos llegan al mundo por gracias al hermano de Frank, Joseph Caprio, que comenzó a filmar las sesiones del magistrado hace unos 20 años y se dio cuenta de que lo que ocurría en muchas de ellas podía ser interesante para el público. La serie documental 'Caught in Providence' protagonizada por el tierno magistrado se emite los sábados por televisión local.

"Creo que yo debo tener en cuenta si alguien está enfermo, y si su madre murió y si tienen hijos que pasan hambre", explicó Caprio a un medio local. "No llevo una placa bajo la toga. Llevo un corazón bajo la toga", continuó.