Ocho adolescentes que aparentemente se habían conocido en redes sociales, fueron acusadas de asesinato en segundo grado tras apuñalar de un hombre en situación de calle . El hecho conmocionó a todo Canadá, luego de conocer las edades de las implicadas de este cruel asesinato en Toronto .

El homicidio ocurrió en una plaza cerca de la estación del tren principal de la ciudad. El hombre en situación de calle, que se encontraba entre las calles de York Street y University Avenue, fue rodearo por las menores para luego comenzar a apuñalarlo.

El sargento detective Terry Browne, del Escuadrón de Homicidios del Servicio de Policía de Toronto, relató que las detenidas estaban tratando de quitarle una botella de alcohol al hombre. “He estado en la policía durante casi 35 años y crees que lo has visto todo”, dijo Browne en una entrevista con The Associated Press

Debido a las graves lesiones, el hombre perdió la vida, mientras que el grupo de adolescentes fue arrestado por las autoridades locales. Las menores fueron acusadas de cometer el delito de asesinato en segundo grado. Tres de las niñas tienen 13 años, otras tres 14 y finalmente dos tienen 16 años.

Se conocieron en redes sociales

“Se conocieron a través de las redes sociales. Vienen de diferentes partes de la ciudad”,señaló Terry Browne. “No sabemos cómo o por qué se conocieron esa noche y por qué el destino era el centro de Toronto. No sabemos cuánto tiempo se conocieron. No los describiría como una pandilla en este momento”, agregó.

Incluso, el agente mencionó que la policía habló con los padres de los adolescentes: “puedo decirles que fue un shock saber que sus hijos estaban involucrados en un evento como este”, platicó.

Descartan que se tratara de un vagabundo

El sargento detective dijo que la víctima comenzó a vivir en el sistema de refugios de Toronto en septiembre, por lo que aún no han podido comunicarse con ciertos miembros de la familia y hasta que lo hagan no darán a conocer su nombre.

“Él tiene una familia que lo apoya mucho en el área, así que no necesariamente lo llamaría vagabundo. Tal vez recientemente con un poco de mala suerte”, finalizó el agente policial.

Cabe mencionar que, las autoridades canadienses no pueden divulgar los nombres de las niñas, pues por ley se consideran menores de edad. Hasta el momento, hicieron su primera aparición en la corte y permanecen bajo custodia. La próxima comparecencia ante el tribunal será el 29 de diciembre.