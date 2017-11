Este lunes 13 de noviembre, los planetas Venus y Júpiterse levantarán juntos, horas antes de la mañana, en la misma zona del cielo a una distancia de 17 minutos de arco, equivalente a la mitad de tamaño aparente de la Luna.



Las conjunciones ocurren cuando dos planetas comparten la misma ascensión recta, según la longitud este-oeste en el cielo medida por un observador desde la Tierra.

Evidentemente, se trata sólo de una aproximación aparente, ya que mientras Venus se encontrará a unos 250 millones de kilómetros de nosotros, el gigante Júpiter estará a casi cuatro veces esa distancia. Lo curioso será que se podrán observar en el mismo campo de visión a través de un telescopio y un ocular de pocos aumentos.



Venus se dirige hacia su conjunción con el Sol, y dejará de ser visible durante unas semanas para pasar a ser el protagonista del cielo del atardecer a partir del próximo febrero. Por su parte, Júpiter será cada vez más visible.

Hora del encuentro

Según el portal Space.com , a medida que uno viaja al este y al norte, ver la conjunción se vuelve más fácil. En Londres, Venus se levanta a las 5:56 a.m. (12:56 a.m en el Perú) y Júpiter a las 5:58 a.m. (12:58 a.m.) del 13 de noviembre, y la conjunción ocurrirá a las 6:05 a.m (1:05 a.m.



El sol sale más tarde que en Nueva York, a las 7:15 a.m. hora local, por lo que los observadores de Londres obtienen una hora completa y 10 minutos de visualización del planeta más el momento de la conjunción en sí.

Los observadores que estarán posicionados en el hemisferio sur no gozarán de una buena ubicación para presenciar este evento. En Buenos Aires, Argentina, la conjunción ocurre a las 3:05 a.m. hora local (1:05 a.m. en Perú), pero Venus y Júpiter no superan el horizonte sino hasta las 5:08 a.m. (3:08 a.m.) y las 5:07 a.m. (3:07 a.m.), respectivamente.



La última ocasión en que pudieron verse estos dos planetas juntos fue en agosto de 2016, cuando incluso llegaron a estar cuatro veces más cerca que esta vez.