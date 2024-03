Abby and Brittany Hensel - Conjoined Twins. Who controls the legs when they walk? Also, what if one of them is sleepy? 😳



Gcaba Midrand Mtolo KZN SAPS President Zuma #DisoufengPub Moria Bheki Cele Porsche #JusticeForAKA Botswana Makhekhe DJ Sbu Goolam #SkeemSaam Shembe Nkandla pic.twitter.com/8zeqCIndYM