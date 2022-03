Cuando se trata de registrar la vida histórica de la reina Isabel II del Reino Unido y el reinado de 70 años, el biógrafo real Robert Hardman encontró algunos detalles que no siempre están a la vista de cualquiera: su ya conocido sentido del humor, optimismo y positivismo, algo que contrasta con la imagen severa que se vio en la exitosa serie de Netflix, The Crown.

MÁS | Quiénes son los hijos de Camila de Cornualles y por qué viven al margen de la realeza británica

“No se trata solo de la longevidad o de aferrarse”, le dice a People el autor, quien habló con docenas de amigos, cortesanos del palacio y personas con información privilegiada para su nuevo libro Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II. “Sí, es, con mucho, la monarca más longeva de nuestra historia. Sigue siendo el centro de atención, con apetito y entusiasmo por el trabajo. Realmente disfruta lo que hace”.

El libro de Hardman llega en un momento tumultuoso para la monarca de 95 años: se recuperó recientemente de COVID-19. ”Ella es muy buena para seguir las recomendaciones del médico”, dice. Además, está lidiando con problemas personales dentro de la familia real británica, incluida la muerte de su esposo, Felipe de Edimburgo, en abril pasado y la caída en desgracia de su hijo, Andrés de York.

Aun así, “los que la conocen bien hablan de su sentido del humor y de que es una persona muy optimista y positiva”, dice Hardman.

La portada del libro Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II. (Foto: Amazon)

¿Por qué The Crown se equivocó?

Es un marcado contraste con su interpretación severa en el éxito de Netflix The Crown, agrega: “Muchos de sus amigos y personal cercano sintieron que [The Crown] la mostraba siendo miserable todo el tiempo. Y no es así”.

A pesar del dolor familiar, la reina Isabel “personifica el cliché ‘Mantén la calma y continúa’”, agrega. “Incluso en los días oscuros, es optimista y sigue adelante”.

La reina Isabel II del Reino Unido ha enfrentado algunos problemas de salud en los últimos meses. (Foto: Joe Giddens / POOL / AFP)

¿Otro error popular? “Que ella es en gran parte simbólica y simplemente firma cosas y va a donde le dicen y sonríe”, dice. “Cuando te pones detrás de escena de tantos de estos eventos, ella mantiene a los políticos alerta”. Y reconoce la importancia de evolucionar con los tiempos.

“Ella vive en el presente, recordando ocasionalmente, cuando es apropiado, pero no como un hábito”, dijo un exasesor principal al autor en su nuevo libro, que se publicará el 5 de abril.

“Ella es una figura tan tranquilizadora. Cuando tienes momentos de gran incertidumbre, existe la sensación de que las ruedas no se van a caer, que el país seguirá allí mañana, siempre y cuando haya una bandera ondeando sobre el Palacio de Buckingham”, dice Hardman.

VIDEO RECOMENDADO

La reina Isabel II cumple 70 años en el trono