Comediante partidario de Trump insulta a Puerto Rico: “Isla flotante de basura"

Durante el mitin del expresidente Donald Trump en el Madison Square Garden este domingo, un comediante partidario del magnate se refirió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”.

Se trata de Tony Hinchcliffe, quien presenta el podcast “Kill Tony”. Este personaje fue el primer orador durante la programación del mitin de Trump en la ciudad de Nueva York.

“Están pasando muchas cosas, no sé si lo sabían, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico”, dijo Hinchcliffe. El público rompió en carcajadas.

La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris aprovechó el momento, rápidamente cortó el video y lo publicó en X.

Harris visitó este domingo un restaurante puertorriqueño en el norte de Filadelfia, donde habló específicamente sobre los desafíos de Puerto Rico y discutió sus políticas enfocadas en la isla, incluida la creación de un grupo de trabajo sobre economía de oportunidades.

Alrededor de 500.000 puertorriqueños también viven en Pensilvania, el estado en disputa donde Harris hizo campaña el domingo.

Ángel Cintrón, presidente del Partido Republicano de Puerto Rico, criticó las declaraciones de Hinchcliffe en un comunicado divulgado en X: “Son desgraciadas, ignorantes y totalmente repudiables. Un pobre intento de comedia que, al igual que fue contundentemente rechazadas por el publico asistente a ese evento, merecen el repudio de todos”-

Los comentarios del comediante coinciden en momentos en los que Donald Trump ha estado llamando a Estados Unidos "un basurero para el mundo" mientras critica la inmigración ilegal.

El expresidente ha dicho que cree que la inmigración ilegal es el tema principal de estas elecciones y ha utilizado con frecuencia un lenguaje deshumanizante al referirse a los inmigrantes indocumentados, cita CNN.

Al respecto, el comediante dijo: "Esta gente no tiene sentido del humor. Es una locura que un candidato a vicepresidente se tome un tiempo de su “apretada agenda” para analizar un chiste sacado de contexto para que parezca racista. Me encanta Puerto Rico y voy de vacaciones allí. Me burlé de todo el mundo... mira todo el programa. Soy comediante, Tim... tal vez sea hora de cambiarte el tampón".



