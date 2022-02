Pocos días después que Avianca solicitara la actualización de la reglamentación colombiana en cuanto a las sanciones contra pasajeros molestos, un sindicato de la misma aerolínea elevó la solicitud, asegurando que este tipo de usuarios “afectan la seguridad de los viajes”.

Así lo señaló la Organización Sindical de Aviadores de Avianca (Odeaa) en un comunicado de prensa, informando que se solicitó a la Aeronáutica Civil que revise los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, específicamente, el apartado que sanciona a pasajeros con conductas inadecuadas.

Esto luego de que el pasado 6 de febrero, una pasajera agrediera a un bebé en un vuelo que tenía por destino la ciudad de Barcelona. Según explicaron, , pese a que su intención no atenta inicialmente contra la seguridad del vuelo, sí puede provocar este riesgo y perturbar la experiencia de los demás usuarios.

“Estas acciones pueden ocurrir en tierra o durante el vuelo, de parte de pasajeros provenientes de todos los países, pero con diferente régimen legal. En Colombia solo se suele aplicar una multa y no es sencillo conseguir estadísticas oficiales de pasajeros disruptivos, por cuanto no se hace seguimiento a los casos y las sanciones no desestimulan los comportamientos agresivos”, dijo el capitán Diego Serrano, presidente de Odeaa.

De acuerdo a un informe de 2019, el 60& de los delitos cometidos por pasajeros disruptivos en un vuelo, no son sancionados y quedan impunes.

En el mencionado caso del bebé agredido, la madre de este no tenía dinero para un abogado, las fotos tomadas en la denuncia no le fueron entregadas a la policía y la presunta agresora se presentó en silla de ruedas.

Esto jugando la carta de declararse senil, lo que provocó que la audiencia fuera aplazada, en un principio, hasta marzo. Al final, quedó para mayo porque la presnta agresora así lo prefirió.