Rapero colombiano confiesa haber asesinado al novio de su ex pareja en una canción

No pudo con el remordimiento. El rapero colombiano Yersey Fernando Tami no encontró otra manera de confesar el asesinato del novio de su ex pareja que componiendo una canción.

A días de haber cometido el asesinato de Iván Castellanos Rangel, el rapero publicó un tema musical en el que explicaba las causas que lo llevaron a cometer este horrendo homicidio.

Según informó la Policía de Colombia, Castellanos murió tras recibir varios disparos el pasado 4 de junio, cuando se encontraba con unos amigos en un centro comercial al sur de Bucaramanga. Una persona, que intentó quitarle el arma al atacante, también resultó herida.

De acuerdo a lo que relata la letra de la canción, Tami, quien se encuentra prófugo, no soportó que su ex conviviente y madre de sus dos hijos comenzara una nueva relación con Castellanos cansada de las continuas infidelidades del rapero.

"Llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente, por rabia estaba cegado. Otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle. Entonces yo huí, quería salir de ahí, y que me juzgue mi Diosito, pero tenía que ser así", se escucha.

En la canción Tami aseguró que se entregará a las autoridades. Se conoció que el cantante ya tenía cargos por violencia intrafamiliar, hurto y tráfico de estupefacientes.