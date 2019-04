"La vida es muy bonita", le dice Policía a joven que casi se mata en 'Puente maldito' de Ibagué, en Colombia

Una mujer que estaba a punto de quitarse la vida lanzándose del llamado puente maldito, en Ibague, Colombia, fue rescatado por la policía.

Uno de los uniformados decidió acercarse con cautela para convencerla de que desista de su objetivo. "No lo haga, venga, la vida es muy bonita, deme la mano, por favor. Piense en su mamá, piense en su papá, en su familia", le dice el policía. A pesar de esto, la mujer hace unos movimientos bruscos para lanzarse: "Niña, niña, no lo haga, venga, escúchenos. No lo haga, piense en su familia".

De inmediato, llega otro uniformado para apoyar a su compañero y evitar la tragedia. Ambos siguen intentado persuadir a la joven. "Todos nosotros tenemos problemas en la vida, deme la mano, no lo haga. No vale la pena acabar con la vida. La queremos mucho, la queremos ayudar, déjese ayudar", dicen los uniformados ya con desespero.

Pese a la insistencia, la mujer decide lanzarse, pero en ese momento uno de los agentes salta el muro del puente y logra sujetarla.

Entre varios policías la sostienen y la ponen a salvo bajo la supervisión de organismos de socorro que ya habían llegado al lugar. La mujer fue trasladada a la unidad de salud mental de un centro asistencial de la ciudad.

Este puente se hizo famoso en febrero de este año, cuando una mujer, harta de sus deudas, decidió quitarse la vida junto a su hijo de 10 años.

Varias personas se han acercado al mismo lugar a suicidarse, por lo que las autoridades tuvieron que doblar la vigilancia de la estructura en construcción. Algunos habitantes de Ibagué dicen que debajo del puente hay "demonios" que supuestamente convencen a la gente de tirarse.