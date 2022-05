Noralba Garzón Correa tiene 77 años y logró obtener su título profesional a sus 77 años. La conmovedora ceremonia donde le dieron su grado el pasado 22 de abril en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, la Universidad del Quindío, en Colombia.

La empeñosa adulta mayor se licenció como licenciada en Ciencias Sociales con énfasis en Básica Primaria, y se ha convertido en un ejemplo de superación y perseverancia para los demás estudiantes de su centro de estudios.

La Universidad del Quindío compartió un comunicado donde contaron que la señora Noralba inició sus estudios en el 2014 y los concluyó en 2019. Ella aprobó su trabajo de grado al año siguiente y esperaba con ansias el momento de graduarse, pero por la pandemia del Covid-19 postergó su ceremonia porque no quería optar por la virtualidad.

La gran motivación de esta perseverante mujer fue una de sus nietas. La niña no puede hablar y está imposibilitada de comunicarse con otras personas y por ello enfocó su trabajo de grado en ese tema.

“Cuando intenté hablar con los docentes sobre la condición de mi nieta, estos en muchas ocasiones me ignoraban al carecer de conocimiento al respecto. Desde entonces, decidí estudiar y dedicarme al tema del autismo para que, cuando volviera a hablar con una persona de ello, pudiera referirme con propiedad y supieran que conocía del tema”, explicó.

Noralba recordó que en la época en la que ella creció no era necesario que las mujeres estudien y por eso empezó sus estudios de primaria en el 2000, luego hizo el bachillerato gracias al apoyo incondicional de su hija mayor que es abogada.

“El estudio nunca sobra, si uno no estudia, no es nadie. He visto con mucha tristeza cómo las personas por su edad o por alguna otra razón, y a pesar de tener la forma de estudiar, tienen un concepto tonto y se cierran a esa posibilidad. A nosotros los mayores nos dan algunas enfermedades relacionadas con la inactividad de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, algo que se podría mitigar, por ejemplo, con estudios en alguna materia. Esta es una garantía que uno tiene de estar sano y lúcido”, reflexionó la licenciada en educación.

