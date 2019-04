Por primera vez en Colombia, juez definió custodia de mascota de pareja divorciada

Histórico. El pasado miércoles, el juez colombiano Carlos Alberto Velásquez Escobar definió la custodia de un perro durante un divorcio. El magistrado citó a una audiencia de conciliación a la pareja para definir el futuro de la mascota.

El perro, que aproximadamente tiene 10 años, fue adoptado por ambos en 2013 y cinco años después, en 2018, se divorciaron. Pese a que compartieron el cuidado de las mascota por un año, la situación se volvió insostenible.

“Venían funcionando con visitas y acuerdos de gastos de la mascota hechos entre ellos, pero el problema nació cuando uno de los dos decide salir de la ciudad y radicarse en otro municipio. Ahí comienza el conflicto y por eso acuden a mi oficina”, dijo Velásquez Escobar, en conversación con Blu Radio.

Una de las partes manifestó su deseo de llevarse la mascota, mientras que la otra propuso una custodia compartida para tener acceso al animal.

La decisión que ordenó Carlos Alberto Velásquez Escobar fue que “habrá un cuidado de la mascota compartido. Ella lo va a tener 14 días y él 7. Él asume gastos veterinarios y ella guardería y alimentación. Además, él tiene derecho a 30 días de vacaciones calendario en el año para compartir con el animal”.

FAMILIA MULTIESPECIE

De acuerdo a lo que dice el juez, esto es lo que hoy se denomina una familia multiespecie, “una figura nueva que no se ha trabajado en Colombia. Inicialmente, cuando me llega la solicitud busqué jurisprudencia, pero no encontré en Colombia”, explicó.

“Hay casos en otros países donde ya está regulado. En Colombia, solo en Cali, hay un estudio sobre la familia multiespecie que son las familias que le dan categoría de humanos al animal de compañía, en eso me basé”, agregó Velásquez Escobar.