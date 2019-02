Joven es multado con casi 300 dólares por comprar una empanada en la calle

Para no creerlo. Un joven, identificado como Stiven Claros, recibió una multa de 283 dólares por comprar una empanada en una calle de Bogotá, Colombia.

De acuerdo con las autoridades locales, cualquier ciudadano que sea sorprendido comprando un producto, sea cual sea, a un vendedor ambulante puede ser sancionado económicamente.

Esta penalidad está especificada en el artículo 140 del Código de Policía, y establece que las personas que promuevan el uso o la invasión del espacio público deberán pagar una multa tipo 4.

No obstante, al igual que Claros, muchos bogotanos no saben que este tipo de comportamiento tiene una dura sanción económica.

NO LO VIO VENIR

El joven salió de su trabajo en el sector de La Castellana hacia un puesto ambulante de empanadas donde tiene la costumbre de comprar empanadas junto a sus compañeros de trabajo.

De manera sorpresiva, Claros fue abordado por siete agentes de la Policía, quienes estuvieron todo el tiempo observando sus movimientos, prestos a multarlo.

"Cuando llegué, los policías ya estaban en el lugar. Al principio no me dijeron nada a pesar de que vieron que yo estaba comprando. Estuvieron todo el tiempo grabándome y yo no entendía por qué. Ya cuando me la estaba comiendo llegaron a pedirme la cédula", precisó.

Claros entregó sus documentos seguro de que no había hecho nada irregular; sin embargo, su sorpresa fue enorme cuando fue informado de que sería multado.

"Yo no sabía que eso daba multa. Los policías, pese a estar todo el tiempo viendo la situación, en ningún momento se acercaron para avisarme o prevenirme de eso. Al final tengo que pagar una multa de más de 800.000 pesos, la empanada más cara que me he comido en mi vida", manifestó.

RECIBIÓ AYUDA

Pese a que no contaba con el dinero para poder pagar la multa, Stiven Claros recibió la ayuda de los youtubers del canal ‘Los Insaciables’, quienes se encargaron de pagar la gran sanción económica.

Alegando la defensa al derecho a "comer empanada" de los colomnianos, los famosos de Internet mostraron su total apoyo al joven.

“Se nos reduce el presupuesto un poco, pero es por una buena causa”. (…) Que el mundo conozca que en Colombia nos apoyamos a pesar de las injusticias”, señalaron.

POLÉMICA

La sanción de los efectivos ha sido duramente criticada y varios de sus detractores señalan que fue desproporcionada.

Al respecto, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró este martes que la Policía hizo una mala interpretación del código al imponer esa multa.

"En mi opinión la interpretación que hizo la Policía fue una equivocada. Yo creo que ese no es el sentido de la ley, el sentido del Código de Policía era realmente ir contra las mafias del espacio público", aseveró.

MÁS REACCIONES

Sobre el episodio, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, defendió las ventas informales de este producto, aseguró que "promueven el empleo" y señaló que "la comida callejera es parte de la cultura de los países".

En una entrevista con Caracol Radio, el ministro añadió que esta actividad cotidiana en Bogotá y en otras ciudades del país, la de hacer y vender estos productos, no debe ser gravada con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

JUSTIFICACIÓN

La Policía, que está en el ojo de la tormenta, se pronunció al respecto e indicó que la multa es legal, ya que el joven infringió las normas.

La institución explicó que los agentes que impusieron la sanción estaban realizando una diligencia para recuperar el espacio público, en cumplimiento a un fallo de tutela (recurso de amparo) a través del cual habitantes de un barrio pedían la restitución de las aceras invadidas por vendedores informales.

DESCONOCIMIENTO

A propósito de la situación, el doctor en sociología y profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, Carlos Charri, en conversación con EFE, señaló que el caso evidencia el desconocimiento de las normas y la forma trivial con que se trata estos temas.

"La situación que se configuró a raíz de este suceso muestra el profundo desconocimiento que tienen los colombianos de la norma", aseguró el experto, quien hace hincapié en que "puede parecer absurdo que le pongan a uno una multa por comerse una empanada".

Charri manifestó que "no es el hecho de comerse una empanada lo que está generando una infracción, es el desconocimiento de la norma tanto del que vende la empanada como el que se la compra y eso es lo que hace que se cometa la infracción".

