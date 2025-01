Colombia impide entrada de aviones con migrantes deportados y EE.UU. responde con radical decisión

Este domingo por la mañana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que impidió la entrada de aviones militares de Estados Unidos con migrantes deportados. Aseguró que sólo los recibirán en vuelos civiles y cuando sean tratados con "dignidad".

"Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Hasta el momento, el mandatario que habitualmente cuestiona a Donald Trump, no ha mencionado cuántos vuelos estadounidenses pretendían aterrizar en Colombia ni a cuántas personas transportaban: "No puedo hacer que los migrantes se queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país", apuntó Petro. Agregó que "en aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta".

Estados Unidos no había deportado a migrantes irregulares a Colombia desde la investidura de Trump el 20 de enero, pero sí lo había hecho a Guatemala y Brasil.

Petro reposteó una noticia sobre una denuncia hecha por Brasil sobre malos tratos a migrantes brasileños durante un vuelo de deportación.

ESTADOS UNIDOS TOMÓ RADICAL MEDIDA

Tras la decisión de Colombia, la embajada estadounidense informó que desde este lunes 26 de enero cerrarán la sección de trámites de visas en Colombia.

Una fuente del Departamento de Estado mencionó al diario El Tiempo de Colombia que "en respuesta a la negativa del presidente Petro de aceptar dos vuelos con deportados colombianos, que anteriormente el presidente ya había autorizado y que habían sido aprobados a los más altos niveles del gobierno, la embajada de Estados Unidos en Colombia cerrará mañana la sección de visas. Próximamente, se implementarán medidas de represalia adicionales".

LULA PEDIRÁ EXPLICACIONES A ESTADOS UNIDOS POR EL TRATO DENIGRANTE

El gobierno Luiz Inácio Lula da Silva anunció que pedirá explicaciones a EE.UU. por el "tratamiento denigrante" de 88 ciudadanos brasileños deportados la víspera que fueron esposadas durante el vuelo.

Algunos de los migrantes contaron a la agencia AFP en Brasil que viajaron amarrados "de pies y manos" y pasaron varias horas sin aire acondicionado, sin poder beber agua ni ir al baño durante el vuelo.

En menos de una semana en el poder, Trump ordenó varias medidas contra la migración ilegal, entre ellas deportaciones, el despliegue de tropas en la frontera con México y el arresto de 538 personas en situación irregular, según la Casa Blanca. Una fuente del gobierno de Brasil explicó que la deportación de este fin de semana "no guarda una relación directa" con la operación iniciada tras la asunción de Trump, sino que corresponde a un acuerdo bilateral previo que ya resultó en otras expulsiones en años anteriores.

