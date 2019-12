Los asesinos de Natalia Jiménez (35) y Rodrigo Monsalve (40), la pareja de recién casados que fueron a vacacionar a las playas del Caribe Colombiano tras su matrimonio, han confesado el motivo de la cruel matanza.

Ante la audiencia programada ante la Fiscalía, el primer asesino que se entregó a las autoridades —producto de la presión que sintió al hacerse conocido el hecho— fue Giovanni Abelardo Ortiz, quien confesó las motivaciones y los otros tres sujetos con los que concretó el asesinato de los esposos.

Ortiz narró que cerca de las 10 de la mañana del viernes 19 de diciembre se encontró con un hombre, cuyo alias es ‘el Negro’, quien lo citó en el sector del Manglar, en la vereda Buritaca para planificar un robo. Al rato llegaron Luis Rodríguez Tovar, otro hombre, de ‘alias Luchito’; y Andrés Felipe García Socarrás, conocido como ‘Pipe Bareta’.

La idea era robar un vehículo en la carretera Troncal del Caribe y venderlo por 5 millones (USD 1.517) en La Guajira, para obtener dinero y gastarlo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

"El Negro tenía un contacto. Lucho, quien cargaba el arma, un revólver, dijo que lo realizáramos el 20 de diciembre, y Pipe nos dijo: ‘Ah, bueno, valecita, nos vemos el viernes’’, fue lo dicho por Ortiz como parte de su testimonio.

Al promediar las dos y tres de la tarde, los criminales volvieron al mismo lugar para cometer su fechoría. La primera acción fue sacar el revolver y entregarlo a Giovanni, a quien se le advirtió que el arma tenía cuatro balas.

Tras pulir los detalles del crimen fueron a Buritaca a buscar a otro cómplice, conocido como el ‘Veneco’ y al no hallarlo lo esperaron escondidos cerca al mirador, que es un lugar solitario donde los turistas suelen tomarse fotos y mirar el atardecer.

A las cinco de la tarde, la camioneta Ford en la que iba la pareja aparcó en ese preciso lugar. La pareja se bajó de su vehículo y empezó a tomarse fotos de espaldas a la carretera, mirando el mar.

Padre escuchó los gritos de su hija

En ese momento, Jiménez que se desempeñaba como bióloga, estaba hablando por teléfono con su padre, quien de repente escuchó gritos de su hija y voces de desconocidos que los amenazaron de muerte, tras lo cual se cortó la comunicación.

Los asesinos abordaron a la pareja, y fue Giovanni quien los apuntó con el arma. Momento en que Monsalve intentó huir “pero el Negro lo agarró del cuello y lo subió al auto”.

Entre Giovanni y ‘el veneco’, quien había llegado en una moto taxi, agarraron a Natalia y la subieron también en la camioneta. Encendieron el vehículo y partieron hacia Buritaca.

Tras unos 20 minutos de camino, los asesinos tomaron una trocha fuera de la carretera y bajaron a la pareja de recién casados. ‘El Negro’ dijo que debían matar a ambos, pues ya les habían visto el rostro. Así que Giovanni le disparó en la cabeza al esposo y el ‘veneco’ a la mujer.

“En ese momento, la muchacha pegó un grito, no recuerdo qué dijo. Me fui a donde estaban el Veneco y el Negro. En ese momento, el Veneco dice: ‘Venga, voy yo’. Me fui donde estaba parqueado el carro. Al instante escucho un tiro y vienen corriendo el Negro y el Veneco. Observo que el revólver viene en la mano del Veneco. Luego se montan al carro e inician el recorrido vía hacia Riohacha”, indicó durante la audiencia.

Debido al testimonio de Ortiz, los implicados ya lograron ser capturados y se encuentran a la espera de su sentencia.