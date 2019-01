Hallan cuerpo de mujer acuchillada envuelta en malla metálica

El caso de Lady Johana Morales Hurtado (25) va tomando un giro inesperado. La mujer que desapareció en la víspera de Año Nuevo y cuyo cuerpo fue hallado tres días más tarde no habría sido torturada, tal como indicaban las primeras versiones periodísticas en Colombia .

Luego de 10 días de su hallazgo, peritos de Medicina Legal aseguraron que el cuerpo no presentaba amputaciones y que la muerte fue ocasionada por seis heridas de arma blanca.

Esto desbarata la versión que sindicaba que le habían sustraído un ojo para luego amarrarla a un árbol usando un alambre de púas. En realidad el cuerpo fue envuelto en una malla metálica, según informó esta tarde RCN Radio.

Reportes de criminalística refieren que el estado del cuerpo se debe al estado de descomposición, sumado a la presencia de animales y las altas temperaturas registradas en Cali.

"Nos indicaron que la malla metálica en que estaba envuelto el cadáver no era un alambre de púas, no estaba desnuda y sin rastros de tortura. No tenía señales de abuso sexual. Estamos trabajando para poder esclarecer el hecho", dijo Carlos Mauricio Escobar, director seccional de Fiscalía.

Las autoridades revisan información en el celular de la fallecida para determinar las circunstancias en las que se habría desarrollado su desaparición y posterior muerte.

Cámaras de seguridad del barrio de Decepaz, muestran a la mujer por última vez en compañía de un sujeto. Se han ofrecido 40 millones de pesos por información que ayude a dar con el paradero de los responsables.