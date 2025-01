Colombia: Gustavo Petro criticado por contratar en su gobierno a chica OnlyFans

Una contratación ha desatado nuevas críticas contra el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, pues una joven, identificada como Laura Julieth Martínez Morales y dedicada al contenido para adultos, tiene un contrato con el gobierno, ganando poco más de 24 mil dólares.

La joven, quien constantemente respalda a Petro y su gobierno a través de sus redes sociales, trabaja en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) y causó revuelo en redes, donde se cuestiona si tiene la idoneidad para el cargo ante una presunta falta de experiencia laboral y académica para los fines contractuales para los que fue contratada.

Imagen Política Fiscalía denuncia a congresista Lucinda Vásquez por tráfico de influencias en nombramiento de docentes La parlamentaria es acusada de haber usado su influencia en el Ministerio de Educación para beneficiar a postulantes al concurso de nombramiento docente en 2021. La Fiscalía sostiene que habría gestionado el acceso irregular a la prueba a través de la hija del entonces ministro Carlos Gallardo. Ingrid Gätjens

Según el documento que circula en las redes sociales, la joven está contratada con el objeto de "servicios de apoyo a la gestión al ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) para la realización de actividades administrativas requeridas en el proceso para el manejo de desastres que se ejecuten en cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)".

El valor del contrato es, nada más y nada menos, que ciento un millones cuatrocientos mil pesos colombianos, suma que asciende a alrededor de 24 mil dólares.

El contrato lo hizo público desde su cuenta de X el concejal de Bogotá por el Centro Democrático Daniel Briceño.

“Se firma en Bogotá, a los 20 días del mes septiembre del año 2024, se reunieron Jose Ricardo Hurtado Chacón en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato y Laura Julieth Martínez Morales en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para su ejecución”, dice el documento, que para la posteridad dejó un gran interrogante, precisamente sobre la frase “previo cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para su ejecución”.

Imagen

La contratación ha despertado muchas dudas en las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionan cómo es que la actriz de contenido erótico escaló en reconocimiento para lograr un contrato de esta naturaleza, más aún cuando ella misma, en sus redes sociales, negó el recibimiento de prebendas económicas o contratos por su activismo digital en favor del actual gobierno.

“Felicitaciones, muy buen trabajo, descubrieron que los que apoyamos este gobierno trabajamos para este gobierno, en serio, que gran trabajo hacen Y si, trabajo para la entidad que lidera uno de los mejores funcionarios que tiene el presidente, trabajar no es un delito. Aaahhh y también tengo Onlyfans y un hijo con autismo. Y no, un contrato no me quita el derecho de opinar que la derecha es un asco y que son unos fachos hijueputas”, escribió Julieta en sus redes sociales.

Imagen Habría estudiado Ingeniería Industrial en la Universidad industrial de Santander, sin embargo, sus registros no aparecen como egresada

Como se recuerda, en el Congreso de la República de Perú se vive una situación similar, pues se viene investigando una presunta red de prostitución dentro del Parlamento.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: