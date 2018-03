Colombia: Empate técnico entre uribista y ex miembro de la guerrilla M-19

Iván Duque, candidato del Centro Democrático liderado por el ex mandatario Álvaro Uribe , obtuvo el 23.6% de las preferencias en las encuestas para las elecciones presidenciales del 27 de mayo. Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex miembro de la guerrilla M-19, recibe el 23.1%, según el sondeo de las consultoras Guarumo y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos.

Se precisó que, dado que la encuesta tiene un margen de error de 2.7%, existe un empate técnico entre el uribista y el candidato izquierdista.

En tercer lugar se ubica Sergio Fajardo, de Coalición Colombia, con el 8.1%, seguido por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras con el 6.3%; la conservadora Marta Lucía Ramírez (5.7%); y el ex jefe negociador de paz con las FARC, Humberto de la Calle (4.1%).

En tanto, el ex cabecilla de las FARC Rodrigo Londoño se encuentra en el último lugar con 0.3%. El voto en blanco es 13.2% y los indecisos, 10.5%.