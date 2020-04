BOGOTÁ (Efe).— Pico y género empezó a regir desde ayer en Bogotá. Se trata de una medida que restringe el tránsito por las calles a las personas según su género para desarrollar actividades esenciales, como ir al mercado. Asimismo, se informó que tiene como objetivo reducir las aglomeraciones en la ciudad. La medida, similar a la aplicada en Perú sin buenos resultados y ya eliminada, ha sido criticada por varios frentes.

Miembros de la comunidad LGTBI cuestionaron el pico y género por ser “excluyente” dado que no tiene en cuenta a las personas que no se identifican con ningún género. En la misma línea se pronunciaron congresistas, quienes advirtieron que la medida podría causar actos de violencia contra miembros de esta comunidad “tal como ha pasado en Perú y Panamá”. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien es parte de la comunidad LGTBI, defendió la medida, que busca reducir en 35% la circulación de personas en la ciudad, y aseguró que no se perpetrarían actos de agresión contra personas trans.