"Si usted me pregunta si Hugo Chávez fue un dictador yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador yo le digo que sí. No es lo mismo en este caso", dijo el candidato presidencial para Colombia , Gustavo Petro Urrego, quien es cuestionado por un sector del país de tener concordancias con la política de Venezuela .

El candidato de 57 años está postulando con el partido político ´ Movimientos Progresistas'.

En entrevista con Newsweek, el ex guerrillero del M-19 y ex alcalde de Bogota, dijo: "Chávez no fue autoritario". Remarcó que Maduro cerró los espacios democráticos, lo cual se infiere que es dictadura absoluta.

"¿Entonces usted se mantiene en la posición de que Hugo Chávez fue un buen presidente?", le pregunta el periodista. Y Petro responde: "Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que no fue un dictador. Si él fue bueno o malo eso lo tiene que decidir sus propias sociedades. Durante el tiempo de Chávez no vivimos esa tendencia al autoritarismo tan profunda, a pesar de que quiso inscribir a Venezuela dentro de la perspectiva cubana. Maduro pelea por el crecimiento del petróleo en lugar de ver las transiciones de la economía productiva. Maduro cerró los espacios democráticos para impedir la protesta social"-

Consultado sobre si podría ganar las elecciones, el ex alcalde de Bogotá remarcó que la victoria es latente, dado que es una de las personas que están completamente alejadas de las altas esferas que controlan el poder político, económico y social.

Petro está segundo en las encuestas para ocupar el sillón presidencial del país cafetero.