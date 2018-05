Colombia acudirá a las urnas para elegir a su próximo presidente

El próximo 27 de mayo, más de 36 millones de colombianos han sido convocados a las urnas para elegir al próximo presidente para el periodo 2018-2022. En dos periodos como mandatario (2010-2014 y 2014-2018), Juan Manuel Santos deja como principal legado el acuerdo de paz con las FARC que puso fin a más de 50 años de conflicto.

El siguiente mandatario también recibirá un país que ha avanzado en lo económico. Según el analista Carlos Novoa , la situación de Colombia es similar a la del Perú en las mejoras en comercio y exportaciones.

La última encuesta de Invamer plantea que la presidencia se definirá en segunda vuelta el 17 de junio. El balotaje sería entre Iván Duque (Centro Democrático, partido de derecha del ex presidente Álvaro Uribe) y Gustavo Petro (Movimiento Progresista, de izquierda). El uribista vencería con el 53.5% al ex M-19 (43.4%), según el sondeo.

Un tema importante y que muestra una diferencia clave entre ambos candidatos es su posición sobre la crisis en Venezuela. Novoa plantea que si gana Petro, se acercaría a Maduro por su postura de izquierda, pero subraya que no permitiría que influencie en su gobierno. En cambio, si Duque es elegido, continuaría el nivel de confrontación de Santos contra el chavismo. Bajo este panorama, se observa que una disputa en las urnas entre la izquierda y derecha decidirá quién será el próximo presidente de Colombia.

El pacto de paz, un tema pendiente -

Carlos Novoa

Juan Manuel Santos deja en la presidencia una lista de pendientes en dos ejes. Primero, sobre cómo se implementa el acuerdo de paz con las FARC ; y segundo, cómo el pacto repercute en lo económico y social. Estos serán los grandes retos del próximo presidente de Colombia.

Se debe tener como premisa que estas elecciones se realizan en un año importante en la región por los posibles cambios de posturas políticas (comicios en México y Brasil). Los gobiernos de derecha podrían pasar a ser de izquierda o mantenerse en la derecha. En el caso de Colombia , Iván Duque (derecha) y Gustavo Petro (izquierda) son las primeras opciones, según encuestas.



En caso de que gane Petro, el ex alcalde de Bogotá no pondría trabas a los pedidos de las FARC . Pero si Duque es elegido, se verá qué tanto representa al uribismo o si se desmarca de este. Tal como lo hizo Santos cuando fue parte del gobierno de Uribe. Asimismo, buscará cambios en partes del pacto que no tienen muchos candados. Además, verá cómo se implementan temas considerados preocupantes, como la impunidad de guerrilleros y su reinserción.