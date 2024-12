Claudia Sheinbaum a Trump sobre lucha contra el narco: "No estamos de acuerdo con una invasión”

Luego de que se conociera que el presidente electo estadounidense Donald Trump estaría dispuesto a acabar con el narcotráfico en México con una 'invasión suave' al territorio azteca, para lo cual trabajaría con “equipos de exterminio” encubiertos, acciones con drones y hasta ataques aéreos, la presidenta de ese país se pronunció.

Sheinbaum se manifestó en contra de la propuesta de Trump de designar a los carteles de la droga como grupos terroristas para justificar una intervención militar de Washington en territorio mexicano. “No estamos de acuerdo con una invasión”, dijo enfática.

DISCREPA CON CANADÁ

Claudia Sheinbaum respondió también a los comentarios del Gobierno de Justin Trudeau y el rechazo de varios políticos canadienses a que Donald Trump compare a su país con México.

El primer ministro de Canadá y el próximo presidente de Estados Unidos se reunieran el pasado viernes en Mar-a-Lago, la residencia del magnate republicano, en plenas tensiones por la renegociación del tratado de libre comercio entre los tres socios norteamericanos (TMEC).

“No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor”, afirmó este lunes, en un nuevo choque con el ejecutivo canadiense y sentenció: “A México se le respeta”.

Trump advirtió que castigará a México y Canadá con aranceles del 25% apenas tome posesión en la Casa Blanca, si sus socios no toman acciones contundentes frente a la crisis migratoria y el tráfico de fentanilo.

Sheinbuam aseguró que los problemas de México no pueden compararse con los de Canadá, “no por ello somos menos, nunca jamás”.

“Las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer, no tenía tanta información, pero Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo, se han generado problemas muy graves”, aseveró.

“Entonces, tiene problemas… a la adicción de opioides. México las tiene en un muy bajo nivel. Se hizo una encuesta y realmente no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí somos distintos”, afirmó.

