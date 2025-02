¿Por qué Claudia Sheinbaum no quiere declarar a narcotraficantes como terroristas?

Si bien la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puede respirar este lunes tranquila, luego de que Donald Trump aceptara poner en pausa los aranceles por, al menos, un mes, hay otro tema en debate: ¿Por qué no quiere declarar a los narcotraficantes terroristas como ha pedido el gobierno de los Estados Unidos?.

La discípula de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha esquivado el tema, lo cual le ha generado una serie de críticas desde la oposición, mientras periodistas de investigación no han dejado de insistir en que el partido de gobierno (MORENA) está coludido con el narco.

Por lo pronto, Sheinbaum dijo este lunes que México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de su país a Estados Unidos, en particular el letal fentanilo. Sin embargo, de los denominación de los narcos no digo ni una palabra.

"No puede Morena luchar contra el crimen organizado porque Morena es parte del crimen organizado", ha denunciado Lilly Téllez, senadora de oposición y anteriormente periodista. Durante su trabajo como reportera investigó al crimen organizado e incluso fue víctima de un atentado.

Téllez ha dicho que los narcos han tomado buena parte del país: "Han empoderado a las organizaciones criminales. México no tiene soberanía sobre gran parte del territorio nacional".

UNA CAMPAÑA FINANCIADA POR EL NARCO

La periodista Anabel Hernández, autora del libro 'La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa', revela en su investigación a los aportes del narco a las campañas electorales del izquierdista en 2006, 2012 y 2018.

"En 2020, estando en la oficina de un fiscal en Nueva York, escucho por primera vez la versión de un oficial del gobierno de Estados Unidos sobre que la DEA había investigado la campaña presidencial de AMLO de 2006. El documento ‘Operación Polanco’ me lleva a investigar con mis propias fuentes. No bastaba con lo que diga la DEA. Y encuentro testigos directos de los hechos y documentos judiciales. Voy reconstruyendo la historia, y descubro más de lo que había hallado la DEA. En 2018, AMLO empieza a cumplir como presidente de la República los compromisos que tenía con los líderes del cártel", detalló Hernández a Perú21.

A través de su podcast 'NarcoSistema', Hernández no solo ha señalado a AMLO. La periodista -que más ha investigado el narcotráfico en su país- no ha dudado en señalar que Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública del actual régimen, están coludidos con los cárteles de la droga.

AMLO Y EL NARCO

En medio de la resistencia de la presidenta mexicana de cercar a los narcos, se publicó en X -nuevamente- un video donde aparece AMLO saludando a la mamá de Joaquín, 'El Chapo', Guzmán. Ocurrió en marzo de 2020, en Badiraguato, la tierra de 'El Chapo', hoy preso en los Estados Unidos.



AMLO se tutea con la mamá del Chapo, la saluda, le pide que no se baje, le dice que ya recibió su carta y permite que su abogado lo tome del brazo. Mayor amistad y familiaridad no podía existir con el crimen organizado. Los traidores a la patria se encuentran en el gobierno...

Ese no fue el único gesto amable de AMLO con el narco.

Andrés Manuel López Obrador reconoció ante la prensa qu ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzman, cuando fue detenido en octubre de 2020 por el Ejército en Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, al oeste de México.

El argumento fue de risa: “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles. Si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”. Así fue la política de AMLO que se puede simplificar en su "Abrazos, no balazos", el lema con el que afrontó a los cárteles.

Tras la detención (en julio de 2024) de Ismael 'El Mayo' Zambada -uno de los 'señores de la droga' que jamás había pisado la cárcel y que pertenece al Cártel de Sinaloa- quedó en evidencia que la caída de este delincuente no fue gracias a México sino a Estados Unidos. Desde entonces, la presidenta Sheinbaum ha insistido, una y otra vez, en exigir a los Estados Unidos que le explique cómo fue este arresto.

La caída de 'El Mayo' ha desatado una ola de violencia en Sinaloa, donde se ha llegado a marchar para que cese la violencia armada que en días recientes acabó con la vida de dos niños.

Ruben Rocha Moya, gobernador de ese estado y parte de MORENA, ha sido sindicado por sus vínculos con los capos de la droga e incluso se le ha vinculado directamente por su cercanía con 'El Mayo'. La presidenta ha dado su respaldo a Rocha Moya.

RECHAZA "CALUMNIA"



"Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales", escribió Sheinbaum.

En un extenso post en X, Sheinbaum subrayó que su Gobierno no busca la confrontación con su vecino del norte, sino la sino la colaboración y el diálogo.

La presidenta subrayó que desde que asumió el cargo en octubre, ha incautando 20 millones de dosis del mortal opioide sintético fentanilo y agregó que han detenido a más de 10.000 individuos vinculados al narcotráfico.

