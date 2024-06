Nunca se ha desmarcado. Nunca lo ha criticado. Nunca ha marcado distancia. Claudia Sheinbaum, la nueva virtual presidenta de México, ha dejado muy claro que con Andres Manuel López Obrador (AMLO) no habrá jamás una confrontación. Al contrario. “No van a encontrar una confrontación entre el presidente y yo, jamás”, dijo en plena campaña electoral y los analistas estiman que así será.

“Podemos estar de acuerdo en el uso del cubrebocas o no, pero somos parte de un mismo proyecto de transformación; habrá cosas que él opina de una manera y yo de otra, pero estamos de acuerdo en el proyecto de transformación del país”, declaró. LA BBC recuerda que el uso del cubrebocas para evitar el contagio dividió a AMLO y Claudia Sheinbaum, mientras el polémico jefe de estado mexicano se rehusaba a usarlo, la entonces alcaldesa de la Ciudad de México y ahora ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum, sí lo usaba.

Claudia Sheinbaum y sus primeras palabras tras convertirse en presidenta

La BBC lo expresa así: “Muchos aseguran que son lo mismo: que ella es una “sombra”, un “peón”, del popular y carismático mandatario. Otros, en cambio, destacan que desde su origen hasta su pensamiento político son diametralmente distintos”. Pero está claro que no habrá grandes diferencias en el manejo político, pues la misma Claudia Sheinbaum ha dejado en claro que tiene la misma mirada del país que su ‘padre político’.

Aunque el hecho de ser mujer es para algunos una esperanza y un signo distintivo vale preguntarse si la flamante ganadora de los comicios en México tendrá un sello propio.

El México que deja AMLO no es el mejor. Los índices de violencia persisten, la inseguridad no ha disminuido y su relación con países como el nuestro han sido ásperas. Durante la gestión, que Claudia Sheinbaum ha defendido, desaparecieron más personas que nunca. Los responsables: el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.

El diario suizo Neue Zürcher Zeitung lanza la pregunta: ¿Con quién se sentirá más comprometida, con López Obrador o con la democracia de México?

Para algunos analistas mexicanos, Claudia Sheinbaum será menos polarizante que su antecesor.

AMLO Y EL CÁRTEL DE SINALOA

Bajo la sombra de AMLO, Sheinbaum, por ejemplo, ha negado los presuntos vínculos de su jefe con el narco, algo que ha denunciado con fuerza la periodista Anabel Hernández en su libro La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa, una investigación que para el oficialismo es ciencia ficción.

En entrevista con Adela Micha en el programa La Saga, Henández se pronunció ante las críticas de su investigación en la que revela que el presidente López Obrador supuestamente recibió financiamiento por parte del Cártel de Sinaloa para sus campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018.

AMLO y Sheinbaum descalificaron la publicación. “Yo reto al presidente y a Claudia Sheinbaum: si este libro es una ficción, ¿por qué lo han censurado? ¿Por qué no permiten a muchas estaciones de radio que hablen de esto? ¿Por qué presionan a los medios de comunicación? Si es ficción no debería haber ningún problema. ¿Por qué este libro se ha convertido en el libro prohibido de este sexenio?”, preguntó la periodista el pasado 21 de mayo. No hubo respuesta de la candidata oficialista, hoy virtual presidenta de México.

AMLO anunció que se jubilará de la política.

LO QUE HA DICHO AMLO

AMLO ha asegurado que no influirá en nada en el gobierno que está por tomar las riendas del país.

El mandatario, citado por Excélsior, detalló que sólo platicará con la doctora Sheinbaum sobre los pendientes que se puedan quedar en favor de la transformación del país, como pueden ser las iniciativas que envió al Congreso y su denominado ‘Plan C’.

Sobre nombramientos del gabinete que conformará Sheinbaum, el presidente refirió que será ella la que elija a quienes trabajarán a su lado para seguir transformando el país. No obstante, ya adelantó que Rogelio Ramírez de la O fue invitado para seguir como titular de Hacienda en el sexenio de la virtual presidenta de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que cuando le entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum podrá decir “misión cumplida” y se retirará de la vida pública y política del país. Sin embargo, muchos se preguntan si realmente estará al margen.

Al respecto, el analista León Krauze en El Universal de México, apunta: “En la campaña, la candidata Sheinbaum adelantó un desprecio por la voluntad de la minoría. Es la marca de la casa. López Obrador interpretó su relación con la oposición como un antagonismo irreductible: se está conmigo o se está contra mí, no hay más. Esta lectura de la realidad política agravó el clima de polarización que deja este sexenio. La nueva presidenta no puede reincidir en la conducta. En las últimas semanas ha quedado claro que en hay México una visión política distinta a la que encabeza la presidenta electa. Sheinbaum no solo debe reconocerlo. Debe también actuar en consecuencia y optar por el diálogo, el reconocimiento al disenso y la concordia”. Solo el tiempo podrá mostrarnos de qué está hecha Sheinbaum y cuáles son sus reales banderas.

