Claudia Sheinbaum enviará a representante de su Gobierno a la investidura de Maduro: APOYA LA DICTADURA

No sorprende. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que enviará una representación de su Gobierno a la investidura de Nicolás Maduro de Venezuela el próximo 10 de enero.

Su decisión confirma que reconoce la reelección del dictador, la cual ha sido rechazada por distintos gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales.

En su habitual conferencia matutina y sin dar más detalles, hizo el anuncio.

Una periodista de Telesur -afín a la dictadura venezolana- le preguntó sobre su asistencia a las ceremonias de toma de posesión de Maduro, en Venezuela, y de Donald Trump, en Estados Unidos.

“En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves), y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general", declaró Sheinbaum.

Sheinbaum anunció desde el 15 de octubre que su Gobierno mantendría una postura "imparcial" sobre la crisis poselectoral de Venezuela distinta a la que tienen Colombia y Brasil.

El dictador Nicolás Maduro saludó efusivamente la llegada al poder de la 'heredera' del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Según dijo, el triunfo de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, en México es "agua bendita" para América Latina.

Los dos líderes sostuvieron una llamada telefónica "fraternal y amistosa", informó el canciller venezolano, Yván Gil, en la red social X.

