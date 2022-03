Clara Bulacio vive con terror desde hace un año. La exjugadora de jockey del club argentino Estudiantes de la Plata denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de Diego García, un futbolista de la misma casa; quien hace su vida de lo más normal, no reconoce haber cometido la agresión y se prepara para volver a jugar.

El 24 de febrero de 2021, la joven fue invitada a una fiesta organizada por un grupo de jugadores del mencionado club, en el barrio El Rodeo de Abasto, en La Plata. Se reunió con unos amigos y solo se separó de ellos para ir al baño, donde García la obligó a ingresar y abusó sexualmente de ella, según una declaración policial recogida por TN.

Bulacio no se quedó callada y presentó una denuncia contra el futbolista uruguayo; sin embargo, García nunca se presentó a las múltiples citaciones para realizar peritajes. Tampoco decidió declarar ante un juez y, en cambio, su abogado solo envió una notificación.

“Yo me presenté en el día y el horario que la Justicia me citó, pero él no. Su excusa era que no le recordaron cuándo y a dónde tenía que estar para hacerse las pericias. Siempre que me pidieron que cuente y recuerde lo que me pasó, que es muy doloroso, lo expuse. Él nunca lo hizo”, lamentó la también modelo.

Esta semana deberá presentarse a las pericias psicológicas que buscan constatar sus dichos.

“No puedo salir a la calle tranquila porque tengo miedo, no puedo mirar fútbol y dejé de usar las redes sociales. Mi vida es un día a día mientras veo que él hace una vida totalmente normal”, contó Bulacio.

Diego García, jugador de fútbol. (Foto: Nicolas AGUILERA / AFP)

Abogado pide su detención

Marcelo Peña es el abogado de Clara Bulacio y aseguró a TN que le exigirá a la fiscal Cecilia Corfield nuevos peritajes. “Hay personas que estuvieron en la fiesta y no fueron muy precisos en su declaración, por eso pediremos que se los vuelva a llamar”, comentó al medio.

A pesar de la denuncia, García sigue haciendo su vida de lo más normal, por lo que Peña también pedirá su detención preliminar con la intención de resguardar la integridad de su defendida y también cuidar a otras chicas.

La fiscal señaló que no pedirá la detención “porque hasta el momento no cambió nada que haga presumir que pueda fugarse”.

De otro lado, el defensor de García aseguró que el futbolista está muy tranquilo y no teme por un pedido de detención. “El pedido de detención pasaría por un entorpecimiento que Diego haya efectuado, que haya fraguado una prueba, que no se haya presentado a una pericia, que no se haya presentado a una citación y eso no ocurrió”, señaló.

La situación con el club

Actualmente, Diego García se encuentra entrenado en Atlético Patronato, un equipo de fútbol ubicado en la provincia de Entre Ríos, luego que Estudiantes de la Plata decidiera darlo como ‘préstamo’ mientras duran las investigaciones en su contra.

La noticia no le cayó nada bien a Bulacio, quien comentó que desde Estudiantes no le dieron la ayuda que esperaba o necesitaba. “No me cuidaron y no protegieron a una familia que estuvo siempre con el club. Lo único que hicieron fue darlo a préstamo para sacarse el problema de encima y nunca más se volvieron a comunicar”, expresó.

Tras sentir que el club le dio la espalda, la joven decidió abandonar el jockey y dejar el club Estudiantes de La Plata, del cual también era socia.

“Violaron a una socia, hincha y jugadora de su club, un propio jugador y desde el club no estuvieron presentes ni para mí ni para mi familia. No nos cuidaron. Se dice que es porque podrían haber tenido un juicio en su contra, pero prefirieron cuidar su billetera que a una familia”, lamentó la denunciante.

Luego de la denuncia el club emitió un comunicado en el que señalaba que activó el protocolo para casos de violencia de género.

Paula Aberastegui, subsecretaria del club platense señaló que “el jugador no volvió a disputar un partido con Estudiantes y fue cedido a préstamo en dos oportunidades, lo que habla del compromiso y la voluntad política del Club de sostener las medidas dispuestas hasta que la Justicia se expida”.

“No podemos opinar al respecto más que esperar que la Justicia actúe con celeridad y sobre todo de manera no revictimizante”, finalizó.