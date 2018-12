Su objetivo era lucir un rostro fresco y renovado a través de una cirugía sutil. Pero sus sueños se echaron a perder tras ser intervenidos por Wesley Murakami, un cirujano plástico a cuyos pacientes deformó el rostro de por vida. Ocurrió en Brasil.

Desde su centro de cirugía plástica, ubicado en Goiania, en el centro del Brasil, prometía a los pacientes el cambio que esperaban en su vida. Se promocionaba como un médico que conocía las últimas técnicas en torno a la cirugía, y los atendía amablemente.

Decenas de pacientes lo han denunciado por haberlos estafado y lo han acusado de haberlos sometido a una mala praxis. Y no es para menos. Sus rostros lucen desproporcionados y grotescos. Ellos creen que les inyectó, en forma excesiva, algunos productos como Metacryl o PMMA. Según informó el Consejo Médico del Brasil, el uso del Metacryl está recomendado en límites prescritos de cinco mililitros.

Incluso, en algunos países como Estados Unidos, este producto ha sido prohibido. En otros, está considerado como peligroso.

Pero no solo su rostro quedó defectuoso y disforme. El médico también inyectó sustancias prohibidas en sus cuerpos, provocando irreversibles daños. A esto se sumó que muchos de ellos sufrieron depresión e intentos de suicidio.

Recientemente, varios pacientes compartieron sus penosas experiencias y alertaron al público sobre quién era el médico, a quien le suspendieron la licencia de forma temporal.

"Me dijo que luciría realmente bien y que todas las marcas en mi rostro desaparecerían", manifestó Alexandre Garzón, uno de los pacientes que resultaron con graves secuelas tras ser intervenidos por Murakami. Pero Garzón no se ha quedado cruzado de brazos. Lo ha demandado por la cirugía practicada en 2014 y ha exigido una compensación por los daños.

"El plástico permanecerá en mi cara por el resto de mi vida. Este tipo debe ser detenido porque continúa arruinando la vida de muchas personas", agregó al Daily Mail.

Otra víctima de 28 años que no quiso identificarse publicó imágenes de lo que ocurrió con ella tras ser operada por el médico.

"Mi cara estaba distorsionada. Me avergoncé de ir a la escuela y el estrés de la enseñanza hizo que mi cara se hinchara aún más. Debía cubrir mi rostro con el pelo y la gente me miraba extrañada".

NO ES ESPECIALISTA



La Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica se ha pronunciado en torno a Murakami. "Aunque parece un procedimiento simple y sin riesgos, lo que hemos visto en nuestras clínicas es que los pacientes acuden a nosotros con complicaciones derivadas de profesionales que no son especialistas. Este producto no es una sustancia absorbible y causa una reacción inflamatoria. Es imperativo enfatizar que las personas nunca deben realizar estos procedimientos con aquellos que no son especialistas", dijo Sérgio Conceição, director de la asociación.

Murakami, por su parte, aseguró estar "indignado por las calumnias e injurias" y publicó fotografías en su cuenta de Instagram para contratacar a sus detractores.

