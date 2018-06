Harrison Díaz vive sus días en medio del drama de ser ciego y tener una alteración al metabolismo que lo ha llevado a un aumento de peso desproporcionado. Nació en Colombia , tiene 15 años y aquí un recuento de su caso.

Actualmente, pesa 250 kilos y pasa su tiempo como una persona de 80 años. Constantemente, sus familiares deben ayudarlo para sus actividades diarias, sus piernas le fallan por su sobrepeso y tiene fatiga extrema ante cualquier mínimo esfuerzo.

¿Qué enfermedad le aqueja al menor de edad? Se trata de un síndrome metabólico demasiado lento y que lo ha puesto entre la vida y la muerte, según explicó el fundador de la Fundación Gorditos de Corazón, Salvador Palacios.

"Es preocupante porque es un niño en alto riesgo. Tiene un síndrome metabólico demasiado lento y vemos un avance muy progresivo de obesidad súper mórbida , el cual lo pone en alto riesgo y puede cobrarle la vida de un momento a otro", expresó el especialista.

"Cuando uno come algo el organismo lo quema y lo gasta, pero su organismo multiplica todo lo que se come por diez. Su metabolismo es desproporcionado, y su cuerpo se convirtió en un depósito y no quema la comida, por lo que siempre va a estar en alto riesgo de obesidad" , agregó.

(Foto: Fundación Gorditos de Corazón) (Foto: Fundación Gorditos de Corazón)

Su madre aseguró que ha dedicado su tiempo y su mejor esfuerzo a cuidarlo. "Pero él necesita un tratamiento fuerte y costoso, porque si no se me muere", refirió Rosamaría Paternina.

"Cuatro paredes son mi mundo y una silla vieja mi descansar, a veces me pongo triste, pero nada saco con llorar" , sostiene el menor de edad.