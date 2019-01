Ciclista persiguió a un 'motochoro' y lo agarró del cuello para recuperar su mochila [VIDEO]

Un joven ciclista fue víctima de la delincuencia, en la ciudad de Buenos Aires, cuando un sujeto venezolano le robó la mochila que llevaba en el canasto de la bicicleta.



De inmediato, el delincuente emprendió la fuga con su moto, pero la víctima identificado como Juan Pablo Telez, lejos de sentirse abatido por la pérdida de sus pertenencias, decidió pedalear a toda velocidad para recuperar su mochila.



Las cámaras que se encuentran en algunos puntos de la capital argentina, registraron el preciso momento en que el ciclista emprende la persecución por varias cuadras hasta que se encuentra nuevamente con el 'motochorro' (como se les conoce en Argentina a los que asaltan a bordo de una moto), quien se había detenido ante la luz roja del semáforo.

De esta manera, Juan Pablo se abalanzó y lo agarró del cuello hasta hacerlo caer. Un policía que iba de civil se percató de lo ocurrido y no dudó en auxiliar a la víctima del robo.

"No tenía muchas opciones, o me quedaba viendo cómo se iba mi mochila o tratar de correrlo. Le tenía fe al tráfico de Buenos Aires, y a que lo pueda ver un policía para que lo detenga. No soy Batman, pero no me quedó otra opción que tratar de alcanzarlo", declaró el joven para Telefe.



