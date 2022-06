La escarificación facial era una práctica en Nigeria . Las familias y las comunidades tallaban cortes profundos en los niños, generalmente en ambas mejillas o en la frente, principalmente como una marca de identidad. Las marcas también contenían historias de dolor, reencarnaciones y belleza.

Esta cruel práctica, sin embargo, se ha ido desvaneciendo desde que una ley federal prohibió todas las formas de mutilación infantil en 2003.

Así que aquellos que llevan actualmente marcas faciales son la última generación: sus rayas son tan variadas como los muchos grupos étnicos que hay en Nigeria.

Inaolaji Akeem, nació en una familia real, tiene 15 cortes en su cara. (Foto: NDUKA ORJINMO)

Los 15 cortes en el rostro de Inaolaji Akeem (arriba) lo identifican como alguien del reino de Owu, en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria. Akeem nació en la realeza, por lo que tiene rayas largas en la cara.

“Es como una camiseta de fútbol”, bromea, y agrega que estas lo hicieron popular en el mercado local.

Akeem dice que considera que las cicatrices son sagradas y no cree que las personas deban marcar su rostro solo para embellecerlo.

Esta necesidad de identificación a través de marcas faciales también era fuerte en el norte de Nigeria, especialmente entre el pueblo Gobir, del estado de Sokoto.

(Foto: NDUKA ORJINMO)

Los antepasados de Ibrahim Makkuwana, pastores de Gubur en la actual Sokoto, no tenían marcas faciales. Pero, dijo, mientras se trasladaban en busca de tierras de cultivo, “pelearon muchas batallas y conquistaron muchos lugares”.

Luego decidieron hacer marcas distintivas en sus mejillas, “similares a las que tenían sus animales, que les ayudarían a identificar a sus parientes durante las batallas”, dice Makkuwana. “Ese fue el origen de nuestras marcas”, cuenta a la BBC.

Pero también hay una distinción entre los gobirawas. Los que tienen seis cicatrices en una mejilla y siete en la otra tienen ambos padres de la realeza. Los que tienen seis marcas en ambos lados solo tienen a sus madres de la familia real.

(Foto: NDUKA ORJINMO)

Luego están los hijos de carniceros, con nueve cicatrices en un lado y 11 en el otro, mientras que los que tienen cinco y seis marcas en cada lado remontan su linaje a los cazadores. En cuanto a los pescadores, tienen marcas distintivas dibujadas hasta las orejas.

Mientras tanto, entre los yorubas e igbos del sur de Nigeria, algunas marcas están vinculadas a la vida o la muerte. En sus comunidades existía la creencia de que algunos niños estaban destinados a morir antes de la pubertad.

Conocidos como Abiku y Ogbanje respectivamente por los dos grupos étnicos, los yoruba creían que estos niños pertenecían a un aquelarre de demonios que vivían en grandes árboles iroko y baobab.

Era común que las mujeres perdieran varios hijos a una edad temprana en sucesión, y se pensaba que era el mismo hijo, reapareciendo una y otra vez para atormentar a su madre.

Luego, se marcaba a esos niños para hacerlos irreconocibles para sus compañeros espíritus, para mantenerlos con vida. Ahora se sabe que muchas de estas muertes infantiles eran causadas por anemia de células falciformes, un trastorno hereditario usual entre las personas de raza negra.

(Foto: NDUKA ORJINMO)

Yakub Lawal en Ibadan, en el suroeste del estado de Oyo, fue marcado como Abiku. “Esta no es mi primera estancia en la Tierra, he estado aquí antes”, dice. Y agrega: “Morí tres veces, y en mi cuarto regreso me hicieron estas marcas para evitar que volviera al mundo de los espíritus”.

Estrechamente relacionados con las historias de Abiku y Ogbanje están aquellos cuyas marcas son en memoria de un familiar fallecido o uno que ha “renacido”.

Las cuatro marcas horizontales y las tres verticales de Olawale Fatunbi fueron hechas por su abuela, quien dijo que era una reencarnación de su difunto esposo, quien tenía esas cicatrices faciales. Pero Fatunbi desearía no tenerlas. “Realmente no me gustan porque lo veo como abuso infantil, pero es nuestra cultura”, dice.

Con 16 marcas en su rostro, es difícil pasar por alto a Khafiat Adeleke. Aún más difícil de pasar por alto es el enorme letrero en su tienda en Ibadan, que dice Mejo Mejo (Ocho Ocho), para representar las cicatrices en sus mejillas. “La gente me llama Mejo Mejo desde aquí hasta Lagos”. Y cuenta: “Me las hizo mi abuela porque soy hija única”.

(Foto: NDUKA ORJINMO)

Algunas cicatrices están hechas por motivos estéticos. Foluke Akinyemi fue marcada cuando era niña. Le hicieron una profunda incisión en cada mejilla supervisada por su padre a manos de un hombre local, quien también hacía cicatrices faciales. “Mi padre tomó la decisión de hacerme unas marcas por el simple hecho de hacerlo y porque pensó que era hermoso”. Y agrega: “Me hace destacar y agradezco a mis padres por habérmelas hecho”.

Las marcas faciales eran hechas por hombres locales dedicados a las circuncisiones y peluqueros como Umar Wanzam, usando cuchillas afiladas. Él las describe como una experiencia dolorosa realizada sin anestesia.

(Foto: NDUKA ORJINMO)

(Foto: NDUKA ORJINMO)

Muchos de los que, como Akeem, fueron marcados cuando eran niños, están de acuerdo en que fue correcto detener la escarificación facial. Él no transmitió la tradición a sus hijos incluso antes de que fuera prohibida. “Me encantan las marcas, pero pertenecen a una época diferente”, reflexiona.

VIDEO RECOMENDADO

Encuesta Datum señala que el 74% piensa que las decisiones del gobierno de PEDRO CASTILLO tienen un impacto negativo. Analizamos estas cifras con la gerente general de DATUM, Urpi Torrado. También, Encuesta de IPSOS confirma desaprobación de Pedro Castillo en todos los sectores. Habló desde la clandestinidad, el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, en audiencia por pedido de prisión preventiva. Congresista de Fuerza Popular comparte en Tik Tok video bailando dentro del Parlamento. Y, Shanghái empieza a suavizar el confinamiento contra el COVID-19.