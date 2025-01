China anuncia brote de metaneumovirus humano (hMPV): Esto es lo que se sabe

China ha informado de un aumento de casos de metaneumovirus humano (hMPV), en particular entre niños y ancianos, en las últimas semanas. El brote ha dado lugar a comparaciones con los primeros días de la COVID-19 en las redes sociales.

Sin embargo, por el momento este brote coincide con el invierno en el país, época del año en el que este tipo de enfermedades aumenta entre los niños.

Imagen Mundo Bebidas alcohólicas en EE:UU podrían tener etiquetas de advertencia sobre el cáncer La principal autoridad sanitaria del gobierno de Estados Unidos pidió el viernes que las advertencias en las bebidas alcohólicas destaquen que provocan cáncer e instó a reevaluar los límites de consumo diario. La solicitud ha generado preocupación en el sector. Esther Vargas

Los casos recientes detectados incluyen patógenos como el rinovirus y el metaneumovirus humano, siendo los casos de esta última enfermedad los que presentan una tendencia ascendente entre personas menores de 14 años, especialmente en las provincias del norte, según un informe publicado en Reuters.

En conferencia de prensa, Kan Biao, director del Instituto Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades Transmisibles del CDC de China, dijo que es probable que su país se vea afectada por diversas enfermedades infecciosas respiratorias en invierno y primavera. Pero agregó, sin dar más detalles, que el número total de casos este año será menor que el del año pasado, según informa China Daily.

Además, la autoridad de control de enfermedades china dijo el viernes que estaba probando un sistema de monitoreo para neumonía de origen desconocido, y se espera que los casos de algunas enfermedades respiratorias aumenten durante el invierno.

La medida para establecer un sistema específico tiene como objetivo ayudar a las autoridades a establecer protocolos para manejar patógenos desconocidos, en contraste con el menor nivel de preparación de hace cinco años, cuando surgió por primera vez el nuevo coronavirus que causa el COVID-19.

NO HAY QUE ALARMARSE

Aunque los informes y las publicaciones en las redes sociales describen una crisis, las autoridades chinas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no han declarado el estado de emergencia. Se está examinando el aumento de las infecciones, especialmente porque coincide con la temporada de invierno, una época en la que las enfermedades respiratorias suelen alcanzar su pico.

"El HMPV ha sido reconocido como un problema significativo en la población en riesgo en todo el mundo desde principios de siglo, cuando se descubrió por primera vez", refirió Andrew Easton, profesor de virología de la Universidad de Warwick en el Reino Unido que estudia los neumovirus, según informa Live Science.

"Ese riesgo no ha cambiado significativamente en los últimos casi 25 años. Sin embargo, siempre es preocupante ver un cambio en la incidencia o el patrón de una infección. Es importante investigar los posibles aumentos repentinos de la infección para determinar su causa", añadió Easton.

Por su parte, el profesor de Microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pablo Tsukayama, consideró que si bien no hay tratamientos o vacunas aprobadas todavía, este es un virus bien conocido y el aumento de casos es algo bastante común en invierno.

"Lo primero que hay que aclarar es que este no es un virus nuevo, es un virus que conocemos por más de dos décadas y que circula en todo el mundo, incluyendo el Perú, de forma continua. Y probablemente ha circulado en la población humana por siglos. A diferencia del Covid, que es un virus nuevo, que saltó de un animal a un humano. Este es un virus que ya lleva bastante tiempo circulando", refirió Tsukayama a Canal N.

"Si bien no hay tratamientos o vacunas aprobadas aún, es un virus que ya conocemos bien y que por ahora no debería encender riesgos de pandemia aún porque el aumento de casos es algo que ocurre todos los años, particularmente en los inviernos, y es algo que hay que monitorear de cerca pero no es algo tan alarmante como el covid-19 lo fue en su momento", agregó.

Pablo Tsukamaya, profesor de Microbiología de la UPCH, habló del brote de metapneumovirus humano, virus respiratorio que se propaga en China: "Hay que aclarar que no es un virus nuevo" Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/a2YnPn4E2E — Canal N (@canalN_) January 3, 2025

¿QUÉ ES EL METANEUMOVIRUS HUMANO?

El HMPV es similar a otros virus respiratorios y provoca síntomas parecidos a los de la gripe, sobre todo en personas muy jóvenes y mayores. Puede tener tos o sibilancia, goteo nasal o dolor de garganta. Este es bastante común, la mayoría de las personas lo contraen antes de cumplir los 5 años.

Además, la mayoría de los casos son leves, pero los niños pequeños, los adultos mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave.

A menudo causa infecciones de las vías respiratorias superiores, pero a veces puede causar infecciones de las vías respiratorias inferiores, como neumonía , brotes de asma o empeorar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Las infecciones por HMPV son más comunes en invierno y a principios de primavera.

Los investigadores estiman que entre el 10% y el 12% de las enfermedades respiratorias en niños son causadas por el HMPV. La mayoría de los casos son leves, pero entre el 5% y el 16% de los niños desarrollarán una infección de las vías respiratorias inferiores, como la neumonía.

Imagen

¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS?

No existen vacunas disponibles contra el HMPV. Además, según los CDC de Estados Unidos, no existen tratamientos antivirales específicos para el virus, por lo que el tratamiento es de apoyo, es decir, tiene como objetivo reducir los síntomas y mantener estables los signos vitales.

La duración de la infección varía entre individuos, pero es similar a la de otras infecciones respiratorias, incluido el resfriado común.

Para prevenir las infecciones por HMPV, las personas pueden tomar las mismas medidas de precaución que tomarían para otros virus respiratorios.

"El HMPV es una infección respiratoria que se transmite de la misma manera que otros virus respiratorios como la gripe y el COVID-19. Podemos protegernos contra el HMPV de la misma manera que lo hacemos contra esos virus", refiere Easton.

Los CDC recomiendan lo siguiente:

Lávese las manos periódicamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Evite el contacto cercano con personas que no se encuentran bien.

Cúbrete la boca al toser y estornudar.

Quédate en casa cuando estés enfermo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO