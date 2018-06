Luego que este lunes el papa Francisco aceptara su renuncia en medio de las acusaciones en su contra por encubrimiento de abusos sexuales a menores realizados por un influyente sacerdote, el obispo chileno Juan Barros pidió perdón por sus "limitaciones", informó la agencia AFP.

"Les pido con humildad que me disculpen por mis limitaciones y lo que no pude lograr", expresó Barros , el ex obispo de la ciudad de Osorno, en un comunicado difundido en la página web de la Conferencia Episcopal de Chile.

Juan Barros fue acusado por víctimas de pederastia de haber encubierto los abusos sexuales que sufrieron entre los años 1980 y 1990 de parte del influyente sacerdote Fernando Karadima (un formador de obispos de quien Barros era discípulo), suspendido de por vida de sus funciones por el Vaticano en el 2011.

"Renuevo mi confianza en el amparo y guía de nuestra Santísima Madre la Virgen María, pidiéndole especialmente que algún día llegue a resplandecer toda la verdad", dijo Barros .

El ex obispo señaló haber renunciado a su cargo en anteriores ocasiones, las cuales fueron rechazadas por Francisco . Pero, en mayo, todos los obispos chilenos, incluido Barros, presentaron su dimisión ante el pontífice.

El papa Francisco, tras leer un informe de 2.300 páginas sobre los abusos cometidos en la iglesia chilena, aceptó este lunes la renuncia de tres obispos chilenos, entre ellos Juan Barros.

El Vaticano también aceptó la renuncia de Cristián Caro Cordero, arzobispo de Puerto Montt; y el obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte García de Cortázar.