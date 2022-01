Un menor de apenas dos años de edad denunciaron una negligencia médica cometida por parte del Hospital Clínico San Borja Arriarán, en Santiago de Chile, a donde acudieron para que su hijo fuera operado tras sufrir el corte de uno de sus dedos de manera accidental.

Los padres, de nacionalidad venezolana, señalaron que el pequeño perdión la vida luego de la intervención quirúrgica, asegurando que la entidad no les había informado sobre lo ocurrido con su hijo.

La madre del niño, identificada como Krisle Colmerarez, señaló para VPITV que el 22 de diciembre por la tarde le indicaron que lleve al menor para hospitalizarlo y proceder con la operación.

“La operación duró media hora, el traumatólogo sale para decirnos que la operación había sido un éxito, y que faltaba que el niño se despertara”, relató la madre.

“El niño no despertó. Sale el anestesiólogo y nos dice que no quiere despertar, que no sabe por qué pasó eso. Estaba súper nervioso, temblaba y decía que había hecho todo correctamente. Dijo que el niño movía sus manos y sus pies, pero que no abría los ojos, y que no sabía qué era lo que había pasado”, agregó.

Según la mujer, en el hospital la mantuvieron engañada, pues le aseguraron que su hijo tenía un edema cerebral, por lo cual su recuperación dependía de la desinflamación del cerebro del menor.

“Me decían que era una recuperación lenta, que no podía ser de la noche de la mañana, que mientras el cerebro se iba desinflamando la sangre podía subir al cerebro”, contó.

Sin embargo, un informe que los padres del niño habrían logrado obtener, advertía que el menor habría salido sin respuesta neurológica del quirófano.

La madre del menor contó que el 4 de enero le indicaron que el daño era irreversible y que no podía hacerse nada. “Me dijeronque había que esperar que su corazón dejara de latir”.

“Hicimos la denuncia al día siguiente, el 5. Nos llaman y nos dicen que el niño está bajando las palpitaciones y que fuera”, contó.

El hospital se pronunció

Según la información de Radio Bío Bío, el Hospital Clínico San Borja Arriarán, manifestó que “lamenta profundamente el fallecimiento del niño K.M.C. Nuestro establecimiento se encuentra realizando el análisis de las posibles causas de la muerte del paciente, revisando en detalle el cumplimiento de protocolos en los procesos de atención”.

“Durante su hospitalización, se mantuvo informados a los padres del niño, a quienes se les ofreció apoyo y contención por parte de psicólogos de nuestra institución… Es de suma importancia esclarecer lo que provocó este desenlace y, de acuerdo a nuestros principios como institución, estamos abiertos a entregar toda la información y los antecedentes necesarios a las instituciones que corresponda para transparentar lo ocurrido”, añadió.

Las autoridades encargada de homicidios del país sureño se encuentra ejecutando pericias para determinar responabilidade en el caso.

