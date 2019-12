El Gobierno de Chile presentó este lunes un plan por US$ 5,500 millones para reactivar la economía, que en octubre se contrajo 3.4% tras un estallido social que lleva 46 días.

“Esta agenda que hoy anunciamos considera medidas por US$ 5,500 millones”, dijo el ministro de Hacienda Ignacio Briones, en un mensaje en la casa de gobierno, el mismo día de que el Banco Central informó de una caída de la actividad económica en octubre del 3.4%, la peor en una década.

El plan de reactivación contempla un mayor gasto público en 2020 por US$ 3,025 millones, un apoyo financiero de US$ 1,950 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y otros US$ 525 millones para otras iniciativas, como la reconstrucción del metro de Santiago, gravemente dañado desde el inicio de la crisis el 18 de octubre.

“Se estima que esta agenda generará 100,000 nuevos empleos el próximo año”, manifestó Briones.

En este escenario, el gasto público crecería 9.8% real en 2020 comparado con la ley de presupuesto del 2019. Por su parte, el déficit fiscal se elevará hasta 4.4% del PBI el próximo año.

Las necesidades de financiamiento para el próximo año se estiman en US$ 16,600 millones, las que se financiarán con emisión de deuda por hasta US$ 9,000 millones, “40% de la cual será en moneda extranjera” monto que será complementado con unos US$ 7,600 millones que provendrán de los activos del tesoro en moneda extranjera.

Producto de estas nuevas cifras, Briones explicó que el gobierno corrigió a la baja la estimación del crecimiento de 2019 a 1.4% desde un rango de 2% a 2.2%. Para 2020 el país crecería entre 1% y 1.5%.

Durante la crisis social se produjeron saqueos e incendios en el comercio que ha golpeado duramente la economía chilena. La violencia provocada durante manifestaciones y disturbios por séptima semana consecutiva, han dejado 23 muertos y miles de heridos.