Chile: Justicia rechaza recurso de protección presentado por ex sacerdote Cristián Precht

Santiago. La justicia de Chile rechazó el recurso de protección presentado por el ex sacerdote Cristián Precht, investigado por su presunta participación en casos de abuso sexual a menores, quien alegó que el Arzobispado de Santiago tomó medidas contra él que violaban sus garantías constitucionales.

La Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó que al ex sacerdote no le son desconocidas las reglas canónicas a las que se encuentra sometido y que el proceso de investigación realizado por el Arzobispado de Santiago, en el que se tomaron medidas cautelares, no ha vulnerado sus garantías constitucionales.

Además, indicó que la aplicación del proceso canónico no es óbice para que enfrente ante la Justicia ordinaria hechos que revisten el carácter de delito.

Cristián Precht es uno de los cuatro religiosos que hasta la fecha ha sido expulsado del servicio clerical por el papa Francisco, quien tomó esta medida contra el sacerdote el pasado 12 de septiembre.

Meses antes, el Arzobispado de Santiago le había prohibido realizar actos públicos propios del ministerio sacerdotal y le conminó a residir en la capital chilena, entre otras medidas cautelares, mientras la Congregación para la Doctrina de la Fe investigaba las presuntas conductas abusivas del entonces sacerdote.

Esta investigación partió de las acusaciones contra Precht hechas por víctimas de la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile, que lo señalaron como partícipe de presuntos abusos sexuales a menores.

El entonces cura demandó a la Iglesia de Chile ante la Justicia ordinaria al asegurar que las medidas del Arzobispado violaban sus garantías constitucionales.

A finales del pasado agosto la Corte de Apelaciones de Santiago decidió no acoger el recurso, pero el 6 de setiembre siguiente la Corte Suprema acogió el amparo a favor del Precht.

La resolución difundida este lunes por la Corte de Apelaciones rechazó "en todas sus partes el recurso de protección" solicitado por Precht.

