La eutanasia , como en la mayoría de países en el mundo, no es legal en Chile . Sin embargo, una joven que padece de una extraña enfermedad, pretende revertir esta situación con su caso.

Se trata de Paula Díaz Ahumada, una chilena de 19 años que ha llegado al punto de rogarle a la mismísima presidenta Michelle Bachelet que se legalice la eutanasia en su país. Ella ya no puede —ni quiere— vivir con más dolores corporales.

"Sólo pido descanso, le suplico que me dé la eutanasia, no soporto mi cuerpo. No tengo descanso ni de día ni de noche, le suplico con toda mi fuerza que me venga a ver porque ya no puedo esperar más", dice Paula a través de un video subido a YouTube.

'Mensaje de Paula a Michelle Bachelet #JusticiaParaPaula', se titula el clip en el cual se le observa a la joven postrada en un cama y hablando con dificultad. El video fue subido el pasado 1 de febrero y, hasta el momento, cuenta con más de 40 mil reproducciones.

Aquí puedes ver el video de Paula:

Según la prensa chilena, en 2013, Paula empezó con dolores persistentes de cabeza, a lo que siguieron dolores corporales e insensibilidad de las articulaciones. Actualmente, los dolores ni siquiera le permiten dormir y prácticamente no puede abrir los ojos porque la luz le quema.

De acuerdo con AFP, "Paula no puede sentarse ni ponerse de pie ni estar por más de 5 minutos en la misma posición". La joven ha sido observada por varios médicos, sin embargo, no existe un diagnóstico concluyente de su enfermedad.

El caso de Paula ha conmovido a todo Chile y, según una reciente encuesta que fue difundida el último lunes por la consultora Cadem, el 68% de los chilenos está a favor de la eutanasia.