Un gran incendio afectó a 17 viviendas en el casco antiguo de la capital de Chile, en el cruce de las calles Esperanza y Romero, informó la Décima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago – Bomba España.

Al menos 25 unidades de los bomberos atienden la emergencia en el barrio Yungay, donde un efectivo se lesionó al caer desde el techo de un inmueble y otro sufrió algunas quemaduras. Medios chilenos reportaron que hay una persona desaparecida.

La alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, indicó que por ahora se desconoce el número de familias afectadas por las llamas, debido a que "muchas viven en condición de hacinamiento".

El diario La Tercera de Chile estimó que hay 40 damnificados, entre ellos personas de avanzada edad.

“Son cité (quintas) que tienen muchos años y tienen protección patrimonial. Tienen instalaciones eléctricas fuera de toda norma, hay un riesgo permanente. Estamos con un programa de restauración, pero esto no basta”, dijo Tohá.