Hoy, más de 15.4 millones de chilenos acudirán a las urnas para decidir si aprueban o no la segunda propuesta constituyente, la cual se plantea como alternativa para resolver las demandas que ocasionaron el estallido social desde octubre de 2019.

El nuevo texto de la Constitución propuesta, diferente del rechazado en septiembre de 2022 desde la ideología que lo inspiraba, podría triunfar por un ajustado margen, según el análisis de José Rodríguez Elizondo, abogado, periodista e internacionalista chileno.

“Como en el caso anterior, las encuestas son desconcertantes, pues muestran una opinión pública volátil. Hasta hace poco favorecían el rechazo de la propuesta. Pero, a medida que la fecha del plebiscito se acerca, ha crecido la cifra de los que votarían a favor y es posible que esta opción gane de manera ajustada”, declaró a Perú21.

¿Por qué se torna posible el triunfo del “A favor” del plebiscito?, Rodríguez Elizondo menciona que ese eventual éxito se podría deber al desinterés de la sociedad chilena.

“Los dos ‘momentos constituyentes’ han consumido demasiado tiempo político útil. Los electores no quieren saber más del tema y cualquier resultado será evaluado como una derrota ideológica del gobierno”, continuó.

¿Y SI NO SE APRUEBA?

De no aprobarse el plebiscito, Rodríguez Elizondo sostiene que eso colocaría al oficialismo en “una calle sin salida” porque seguiría rigiendo la Carta Magna vigente, es decir, la pinochetista y sobre la cual se originaron las protestas sociales de hace cuatro años.

Asimismo, indicó que nadie saldrá vencedor de este proceso si ese fuese el resultado, y que espera que, tras el sufragio, el presidente Gabriel Boric “se dedique a buscar consensos para abocarse a la cantidad de problemas no ideológicos que hoy hacen miserable la vida de muchos compatriotas”.

Por su parte, el internacionalista peruano Francisco Belaúnde Matossian, en conversación con este diario, manifestó que, a su juicio, “lo más probable es que la propuesta sea rechazada”, tras analizar los resultados de los últimos sondeos de opinión, en los cuales el “En contra” sigue ganando aunque con un margen cada vez más corto.

Detalló que algunas de las propuestas de la nueva Constitución es reducir el número de diputados y establecer una valla electoral que deben superar los partidos políticos en contienda, similar a lo que ocurre en el Perú, solo que a nivel constitucional.

También indicó que, de no aprobarse el plebiscito, lo más seguro es que no se busque la redacción de un tercer texto constituyente. “La gente está cansada y el propio presidente Boric tiene varios proyectos de ley. Estaría distraído con un tercer proceso constitucional, lo más probable es que no haya, por lo menos en el corto plazo”, declaró.

