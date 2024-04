Tres carabineros fueron asesinatos y calcinados dentro de su propia patrulla la madrugada de este sábado en la comuna de Cañete, ubicada en la región de La Araucanía, a unos 500 km al sur de Santiago, el mismo día que la institución policial chilena se disponía a celebrar su aniversario número 97.

La noticia, que ha causado conmoción en el país del sur, da cuenta de que un grupo de criminales habrían disparado contra el vehículo, matando a los agentes. Posteriormente, le prendieron fuero con ellos adentro. Las víctimas han sido identificadas como el sargento Carlos Cisterna Navarro y los cabos Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid.

Ante ello, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció en su cuenta de X que ha decretado un duelo nacional de tres días y que viajará a la zona del atentado. “Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros”, lamenta en la red social.

Boric indica que “luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá (ministra del Interior), Maya Fernández (ministra de Defensa), los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas”.

“Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, concluyó.

Según informó La Tercera, Boric se reunirá con los familiares de los carabineros asesinados.

Todos los poderes del Estado somos una sola fuerza para enfrentar la brutalidad del atentado sufrido por @CarabdeChile en Cañete. A raíz de esto, he decretado tres días de duelo nacional. pic.twitter.com/QyW8ftrQXZ — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 27, 2024

SUSPENDEN CELEBRACIÓN

Las autoridades chilenas suspendieron la celebración por su aniversario. Ricardo Yáñez, director general de los Carabineros, manifestó que “matar a un carabinero es matar el alma de Chile”.

Acto seguido, dijo que “no tengo registro en mi historia, de 38 años de servicio, de la muerte de no uno, sino tres asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario”.

“Esto no fue casual, no fue al azar. Basta ya y hasta cuándo. Lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas”, finalizó. Los agentes asesinatos habrían sido atraídos a una carretera con una falsa llamada de auxilio para luego atentar contra su vida.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló más temprano que “nunca habíamos visto este nivel de crueldad. Nunca habíamos visto este nivel de alevosía, nunca”.

El crimen ocurrió en la macrozona sur de Chile, donde en los últimos años los medios locales han reportado atentados incendiarios contra iglesias, quema de viviendas, ataques armados contra choferes rurales y la muerte de mapuches, agricultores y policías. La zona se encuentra bajo estado de emergencia desde mayo de 2022 a raíz justamente de estos ataques que involucra a los pueblos originarios, el Gobierno y los grandes empresarios que explotan las tierras y los bosques milenarios.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Pese a acumular investigaciones, juicios y condenas firmes por graves delitos, las desorbitadas peroratas políticas de Donald Trump no pierden adeptos #DonaldTrump #peru21noticias #joebiden #usa