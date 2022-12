Un incendio incontrolable se produjo la noche de este jueves 22 de diciembre en Viña del Mar, en Chile, y hasta el momento ha dejado dos muertos. Esto ha generado que el presidente Gabriel Boric declare el estado de catástrofe en esa ciudad, ubicada a unos 120 kilómetros de la capital, Santiago.

Además de los fallecidos, hay más de 30 heridos y 500 familias damnificadas que lo perdieron todo a dos días de la Navidad. En un primer reporte, las autoridades señalaron que al menos son 110 las hectáreas comprometidas y más de 200 casas destruidas por el incendio forestal que afecta la parte alta de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

CATÁSTROFE

A causa de este megaincendio, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, por lo que se nombrará un jefe de la Defensa Nacional que tendrá facultad para tomar control de la zona.

He instruido decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para contar con todas las herramientas necesarias para combatir los incendios que afectan a Viña del Mar. No los dejaremos solos. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 23, 2022

Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) ordenó evacuar los sectores Tranque Sur, Puerto Montt, Puerto Aysén, Cabritera, Forestal Alto, Siete Hermanas y la toma Felipe Camiroaga.

“El Presidente de la República ha instruido declarar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, el decreto se está redactando y esto implica que se va a nombrar un jefe de la Defensa Nacional, que va a tener facultad para limitar derechos constitucional, eventualmente de reunión y traslado”, indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

SIN MEDICAMENTOS

Entre los damnificados, hay personas que están en tratamiento y sus medicamentos se han destruido a causa de las llamas. Ellos hicieron un llamado a las autoridades de salud para que recorran los sectores siniestrados y brinden ayuda a las personas vulnerables.

Una ciudadana identificada como Patricia Escudero declaró en la radio Radio Bío Bío su caso.

“Tuvimos que salir arrancando tal cual como estábamos. No sacamos nada nada, no se me ocurrió haber sacado la cartera donde tenía platita (…) todo quedó ahí, tantos años de esfuerzo y ahí están”, sostuvo.

Ella agregó que sus medicamentos para el tratamiento de tiroides se fueron junto con su casa y pidió apoyo para comprar sus pastillas.

RETIRAN CUADROS DE LA QUINTA VERGARA

El director de la Corporación Nacional Forestal en la región de Valparaíso, Luis Correa, manifestó que “el fuego del incendio forestal registrado en el sector alto de Viña del Mar llegó a la Quinta Vergara”.

Desde anoche, en este emblemático lugar donde se realiza el internacionalmente conocido Festival de Viña del Mar, se retiraron cuadros y sillas. Esto porque las llamas ya alcanzaban esa zona y dentro del Palacio Vergara existen obras de arte que datan de hace muchos años y son consideradas como reliquias.

Retiraron los cuadros del Palacio Vergara. (Foto: Twitter)

EL PERÚ EXPRESÓ SUS CONDOLENCIAS

La Cancillería del Perú también lamentó el siniestro que acabó con la vida de dos personas y dejó incalculables pérdidas económicas.

“El Gobierno del Perú lamenta la pérdida de vidas humanas y los daños materiales causados por el incendio en la comuna de Viña del Mar. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas, así como al pueblo y al gobierno de Chile”, escribió en su cuenta del Twitter.

El Gobierno del Perú lamenta la pérdida de vidas humanas y los daños materiales causados por el incendio en la comuna de Viña del Mar. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas, así como al pueblo y al gobierno de Chile.@Minrel_Chile — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 23, 2022





