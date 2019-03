Mujer de 41 años es asesinada por su ex esposo de un disparo en la cabeza en Chile

Santiago. Una mujer de 41 años se convirtió en la décima víctima de feminicidio en Chile en lo que va del 2019 al ser asesinada por su ex esposo de un disparo en la cabeza en la vía pública.

El terrible crimen ocurrió en las últimas horas de este jueves en la localidad de Quintero, unos 140 kilómetros al noroeste de Santiago, en la región de Valparaíso, y la víctima fue identificada como Carolina Muñoz.

De acuerdo con la versión policial, la pareja comenzó una discusión frente al Colegio Inglés de esa localidad mientras ambos esperaban la salida de su hija, de 8 años, al término de la jornada de clases.

La discusión subió de tono hasta que el hombre, identificado como Raúl González Vásquez, de 60 años, sacó un arma y le disparó en la cabeza a su ex esposa, que murió en el acto.

El hombre se quedó quieto en el lugar y conservaba el arma aún en la mano cuando llegó la policía y lo redujo sin que opusiera resistencia.

"Se constituye Carabineros y verifica que se encontraba una mujer tendida en la vía pública, y que una persona se encontraba con un revólver, que de forma inmediata fue detenido", dijo a los periodistas el mayor Francisco Villablanca.

"Al parecer la víctima había venido a buscar a una menor de edad al colegio, habría tenido un forcejeo, una discusión con esta persona y se produjo la agresión", añadió.

Los vecinos, que más tarde encendieron velas en homenaje a la víctima, definieron como un hombre "violento" al autor del crimen y señalaron que la pareja se había separado hace unos dos meses.

No obstante, según la Fiscalía, no existen denuncias de maltrato y el hombre no tiene antecedentes policiales.

Las autoridades del colegio mantuvieron a la niña al interior del establecimiento durante varias horas acompañada de una psicóloga.

El autor del crimen comparecerá este viernes en un Juzgado de Garantía para su imputación formal.

"Otra mujer asesinada por ex pareja, frente a hija. 10ª víctima de femicidio en 2019, enlutando a su familia y a Chile, a horas de conmemorarse el 8 de marzo", escribió en su cuenta de Twitter la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.

En lo que va del año, además de los diez feminicidios consumados ha habido otros 21 casos frustrados. En 2018 fueron 42 las mujeres asesinadas por sus maridos, convivientes o parejas en Chile, mientras en 2017 los casos sumaron 43.

Fuente: EFE

