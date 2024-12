Chef se venga así de dos influencers que querían comer gratis en su restaurante

Mientras algunos chefs aman que los influencers lleguen a sus restaurantes y promocionen sus platos y experiencias gastronómicas, otros toman medidas radicales y nada populares.

Santi Temblador es un chef jerezano reconocido por su enfoque innovador y desenfadado en la gastronomía. Con más de dos décadas de experiencia, ha consolidado su carrera en Sevilla, donde dirige el restaurante El Cuelgue, inaugurado en 2022.

Pero a Santi los creadores de contenidos de la era de TikTok e Instagram que pretenden comer gratis en El Cuelgue lo tienen harto.

El Cuelgue se distingue por ofrecer una propuesta de "fine street food" o cocina callejera de nivel, reinterpretando recetas clásicas andaluzas con un toque contemporáneo y una estética irreverente.

LA VENGANZA

“Me ha vuelto a pasar y me han mandado varios emails un par de instagrammers que quieren cenar gratis. Esta vez he decidido tomármelo con humor”, contó en su cuenta de Instagram, en la que muestra en dos posts los videos de lo sucedido.

Dos jóvenes influencers a quienes no ha identificado ni mostrado sus caras en ningún momento, quedaron en ir a cenar el 4 de diciembre y él decidió servirles “una cena gratuita”, pero a su manera.

En el video que ha subido a las redes se ve cómo les prepara un bocadillo de mortadela con aceitunas. “Disponemos el embutido en finas lonchas y lo vamos distribuyendo de esta forma para tener una cena digna de un creador de contenido al nivel que tienen. Que no les falte mortadela con aceitunas a las criaturas”, explica.

Luego se ve a los jóvenes llegar al restaurante a las nueve de la noche. Temblador los recibe amablemente, los sienta en una mesa y les dice: “Os voy a poner el menú que suelo poner a la gente que viene pidiendo comida, ¿vale?”.

Uno de los jóvenes, convencido de que solo era un aperitivo lo que el chef había llevado a la mesa, pregunta qué más hay y la respuesta fue contundente: ”Si queréis algo de la carta ya sería pagando".

El otro chico se queda desconcertado e insiste: “¿Cuál es tu idea? ¿Qué nos vas a sacar?”.

"No, ya está, eso es lo que voy a sacar, eso es lo que yo le pongo a la gente que pide de comer”.

El influencer insiste en la promoción y el cocinero aclara que le cobra a todo el mundo.

“Pensábamos que lo habíamos dejado claro”, responde el joven. “No, no, es que yo nunca suelo hacer eso. Si me piden comida yo siempre doy algo, pero más no. No me lo puedo permitir, son muchos costes, mucha pasta, seguros, alquileres y demás y cuesta mucho sacar un negocio adelante”, argumenta Temblador.

Los jóvenes, muy educados en todo momento, preguntan si tienen que pagar el bocadillo, pero les dice que no. Fin de la historia.

