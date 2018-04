'El Chapo' está "mal psicológicamente", según su esposa

Emma Coronel, esposa del mexicano, ‘El Chapo’ Guzmán , extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, reveló estar preocupada por la salud del capo, tras participar en una audiencia en la corte federal de Brooklyn.

Pero no fue solo eso. La ex reina de belleza denunció que las autoridades no le permiten visitar o hablar por teléfono con su esposo.

"Tengo 15 meses que no lo veo, lo veo en la corte nada más. No tengo ningún tipo de comunicación con él, ni visitas ni llamadas. Los únicos que lo ven son las niñas y los abogados", dijo Emma Coronel a la prensa.

"Mi preocupación es su salud porque sé que está muy mal psicológicamente, que se siente muy mal por lo que me han dicho los abogados, y es lo que me preocupa, cómo va a llegar a un juicio bien si está mal de salud", añadió.

En enero del año pasado, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue extraditado a Estados Unidoss. Él enfrenta cargos relacionados con su supuesto liderazgo en la organización criminal mexicana conocida como el Cartel de Sinaloa. Este 5 de setiembre comenzará su juicio.