Un rifle calibre 50 perteneciente a un programa de investigación de contrabando de armas impulsado por el gobierno de Estados Unidos conocido como 'Fast and Furious', fue hallado en la vivienda donde se escondía 'El Chapo' Guzmán.

Esta arma, capaz de derribar un helicóptero, era una de las 34 de ese mismo modelo y calibre que se vendieron a través de este programa que involucró a agentes federales para permitir a criminales comprar armas con la intención de darles seguimiento.

El rifle fue hallado durante la revisión al lugar donde estaba escondido 'El Chapo' Guzmán, tras la operación 'Cisne Negro', que permitió la captura del líder del Cartel de Sinaloa el pasado 8 de enero en la ciudad de Los Mochis (México), y donde además se encontró un sin número de armas.

Fueron un promedio de 2 mil armas las que se vendieron a través del programa ‘Fast and Furious’ y esta es la tercera vez que una de estas ha sido encontrada en la escena de un crimen en México. Watch the latest video at video.foxnews.com