Central se coronó como el mejor restaurante de Sudamérica

Al igual que todos los años, en un evento desarrollado en Singapur, se hizo pública la lista de "Los 50 mejores restaurantes del mundo". Central, restaurante peruano de Virgilio Martínez, se coronó como el mejor restaurante de Sudamérica.

Central ocupó el sexto puesto de la lista a nivel mundial, mientras que Maido, restaurante peruano también, figuró como el número de la dominación.

LA LISTA COMPLETA



50. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

49. Leo (Bogotá, Colombia)

48. Ultraviolet (Shangái, China)

47. Benu (San Francisco, Estados Unidos)

46. De Librije (Zwolle, Países bajos)

45. Sühring (Bangkok, Tailandia)

44. The Test Kitchen (Cape Town, Sudáfrica)

​43. Hof Van Cleve (Kruishouttem, Bélgica)

​42. Belcanto (Lisboa, Portugal)

41. The Chairman (Hong Kong, China)



40. Restaurante Tim Raue (Berlín, Alemania)

39. Casa do Porco (Sao Paulo, Brasil)

38. Hisa Franko (Kobarid, Slovenia)

37. Alinea (Chicago, EE.UU.)

36. La Bernadin (Nueva York, EE.UU.)

35. Atelier Crenn (San Francisco, EE.UU.)

34. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

33. Lyle's (Londres, Reino Unido)

32. Nerua (Bilbao, España)

31. Le Calandre (Rubano, Italia)



30. Elkano (Getarla, España)

29. Piazza Duomo (Alba, Italia)

28. Blue Hill at Stone Barns

27. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

26. Boragó (Santiago, Chile)

25. Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen (Paris, Francia)

24. Quintonil (Ciudad de México, México)

23. Cosme (Nueva York, EE.UU.)

22. Narisawa (Tokio, Japón)

21. Frantzén (Stockholm, Sweden)



20. Tickets (Barcelona, España)

19. Twins Garden (Moscú, Rusia)

18. Odette (Singapur)

17. Steirereck (Viena, Austria)

16. Alain Ducasse Au Plaza Athénee (Paris, Francia)

15. Septime (Paris, Francia)

14. Azurmendi (Larrabetzu, España)

13. White Rabbit (Moscú, Rusia)

12. Pujol (Ciudad de México, México)

11. Den (Tokio, Japón)

10. Maido (Lima, Perú)

9. Disfrutar (Barcelona, España)

8. Arpége (Paris, Francia)

7. Mugaritz (San Sebastián, España)

6. Central (Lima, Perú)

5. Geranium (Copenhagen, Dinamarca)

4. Gaggan (Bangkok, Tailandia)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

​2. Noma (Copenhagen, Dinamarca)

1. Mirazur (Menton, Francia)



