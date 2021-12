Catalina de Cambridge fue la anfitriona esta Nochebuena en Reino Unido. Como ya anunció la Buckingham en su momento, la duquesa de Cambridge participó en un concierto de villancicos transmitido en la cadena británica ITV. Lo que nadie se esperaba es que fuera a tocar el piano.

Con un vestido rojo, Catalina tocó el piano junto al cantante Tom Walker en el tema For Those Who Can’t Be Here (Por aquellos que no pudieron estar aquí). La performance fue parte del evento Royal Carols: Together At Christmas y tuvo como escenario la Abadía de Westminster en Londres.

La actuación fue aplaudida en redes sociales, tanto por su habilidad en las teclas como por mostrar su cercanía a los británicos. Catalina de Cambridge la calificó en su cuenta de Instagram de “especial”.

Walker, por su parte, agradeció a la duquesa la oportunidad. “Esta es sin duda una de las mejores experiencias de mi vida, ¡No puedo agradecer lo suficiente a los duques por ser parte de esta actuación y elegir mi canción para mostrar su increíble talento al mundo!”, escribió.

“Esta actuación está dedicada a aquellos que no pueden estar aquí esta Navidad, incluido mi abuelo. No le gustaba mucho ninguna música hecha después de 1980, pero definitivamente se habría estado jactando de esto con sus amigos en el pub”, concluyó el músico inglés.