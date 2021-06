Catalina de Cambridge y la primera dama estadounidense, Jill Biden, se han conocido. Además de hablar sobre educación y atender a los niños de una escuela, la duquesa no ha podido evitar preguntas acerca de su cuñado, y también buen amigo de Jill, el príncipe Enrique de Sussex. Específicamente, sobre la segunda hija de este y Meghan de Sussex, Lilibet Diana Mounbatten-Windsor, Lili.

Catalina ha dicho que aún no ha tenido el Zoom de turno con Enrique y Meghan para conocer a su nueva sobrina, pero también ha explicado que “no veo el momento de conocerla, porque aún no la he visto y espero que sea muy pronto”. Una declaración que ha señalado con una calidez que refleja el deshielo de las congeladas relaciones entre el príncipe Enrique y el resto de la familia real británica.

Aunque Catalina de Cambridge también ha manifestado que no ha estado en contacto con Meghan de Sussex en los últimos tiempos.

Pese a ello, son palabras calman las tensiones al interior de la familia real y a pocos días de que Guillermo y Enrique se vean las caras para desvelar la estatua homenaje a su madre, la princesa Diana de Gales. Y que también cierra del lado inglés la tensión sobre si la reina sabía o no sabía que su nieto favorito iba a ponerle su apelativo familiar a su última bisnieta.