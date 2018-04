El respaldo a favor de la víctima del caso La Manada suma nuevas expresiones de rechazo a la polémica sentencia contra los cinco autores del incidente registrado durante la fiesta de San Fermín del año 2016.

En esta ocasión, a través de la religiosa Patricia Noya, la orden de las Carmelitas Descalzas de Hondarribia se sumó a la campaña '#yositecreo', que reclama una condena justa para los agresores de la joven de 18 años que fue vulnerada en los tradicionales sanfermines.

"Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos, no salimos de noche (más que a Urgencias), no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchxs. Y porque es una opción LIBRE, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance (este es uno) el derecho de todas las mujeres a hacer LIBREMENTE lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello", destaca el pronunciamiento de Patricia Noya emitido en las redes sociales.

La indignación en España se debe a la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, que determinó nueve años de prisión por abuso sexual, y no por violación, en perjuicio de Alfonso Cabezuelo, José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero y Antonio Guerrero, quienes conocieron a la agraviada en la Plaza del Castillo, se metieron con ella en un edificio y mantuvieron relaciones sexuales por 20 minutos sin su consentimiento.

Cabe resaltar que la fiscalía española solicitó 22 años de cárcel por el hecho, sin embargo, los magistrados de la citada localidad argumentaron que no encontraron signos de violencia física contra la víctima durante el ataque.