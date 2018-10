Casa Blanca minimizó burlas de Trump a mujer que acusó de abuso a Kavanaugh

La Casa Blanca afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , simplemente estaba "citando hechos" cuando imitó en tono burlón el testimonio de Christine Blasey Ford, una de las mujeres que denunció al juez nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh.

Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca, minimizó durante una conferencia de prensa dicho hecho, que ha generado la indignación de los demócratas opositores y de algunos adeptos del Partido Republicano.

"Me parece que el presidente simplemente estaba citando los hechos que describió Ford en su testimonio", aseguró Sanders, quien negó que el mandatario estuviera poniendo en duda las acusaciones que hizo la presunta víctima.

Durante un mitin electoral en Misisipi, Donald Trump se burló de las lagunas en la memoria de Ford, una de las tres mujeres que han acusado públicamente de abusos sexuales a Kavanaugh, nominado por el presidente para cubrir una vacante en el Supremo.

"¿En qué barrio era? 'No lo sé'. ¿Dónde estaba la casa? 'No lo sé'. ¿En el piso de arriba, en el piso de abajo? 'No lo sé, pero tomé una cerveza, eso es lo único que recuerdo'", dijo Donald Trump, ridiculizando las respuestas de Ford en la audiencia.

Sanders no hizo comentarios sobre el tono claramente de burla que empleó Trump en ese mitin, y pronosticó que el suceso no afectará las opciones de Kavanaugh de ser confirmado en el Senado.

"(Trump) tiene mucha confianza en su nominado", subrayó la portavoz. El testimonio de la doctora Ford fue ciertamente persuasivo, pero no podemos tomar esta decisión basándonos en emociones. Tiene que basarse en hechos".

El FBI está investigando las acusaciones de abuso sexual contra Kavanaugh y debe concluir su pesquisa como tarde este viernes, 5 de octubre, para cumplir con el plazo marcado por la Casa Blanca y los republicanos, que controlan el Senado y quieren votar sobre la nominación esta misma semana.

Sanders denunció lo que considera una "campaña coordinada de difamación" contra Kavanaugh, orquestada por los demócratas para bloquear al candidato de Trump y dejar vacante el puesto en el Supremo hasta después de las elecciones de 2020, con la esperanza de nombrar después a un juez progresista.

Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca. | Foto: AP

Fuente: EFE